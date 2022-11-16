The Match Lab, AES Küresel Ödülleri’nde birincilik ödülünü kazandı

Koreli şirket The Match Lab’ın, oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan e-spor eğitim teknolojisi, AES Küresel Ödülleri’nde birincilik ödülünü kazandı.

The Match Lab, Tokyo’da düzenlenen 3’üncü Asya Eğitim Teknolojileri Zirvesi (AES) Küresel Ödülleri’nde en yüksek ödül olan Platin Ödülü kazandı. Şirketin, oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan e-spor eğitim teknolojisi çözümü beğenildi.

Yapılan açıklamaya göre şirket yenilik, güvenilirlik, yararlılık, teknolojinin uygulanması ve ticari gelişme gibi değerlendirme konularında yüksek puanlar aldı. Bu şekilde onurlandırılan şirket artık sektörde daha fazla ilgi görüyor. Born2Global Centre’ın (CEO Kim Jong-kap) üyesi ve Kore e-spor eğitim sektöründeki önde gelen girişimlerden biri olan şirket, 1999’dan beri kariyerini geliştiren birinci nesil profesyonel oyuncu, oyun takımı koçu ve küresel e-spor etkinliği organizatörü CEO Byun Sungchul ve 15 yılı aşkın bir süredir kültürel içerik oluşturucusu ve eğitim planlayıcısı olarak çalışan CGO Won Youngju tarafından ortaklaşa kuruldu. Platin Ödül, şirkete eğitim hizmetlerini oyun üretiminden eğitim ekosistemine kadar genişleterek e-sporun ötesine geçme fırsatı verdi. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren küresel pazara girmek için oyun ekipleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor. Şirket, sorunların belirlenmesi ve sorun çözme teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla oyuncuların yeteneklerini geliştirmek amacıyla Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir e-spor laboratuvarı akademisini de yönetti. Şirket, oyunculara yönelik eğitim teknolojisi çözümü olan ‘mgt.gg’nin ilerlemesini ve küresel genişlemesini destekliyor.