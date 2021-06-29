TGSD BAŞKANI DİKMEN: İLK 5 AYDA E-TİCARET 150 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Sanem Dikmen, salgın sürecinde büyük sıçrama yapan online alışveriş alışkanlığının devam edeceğini vurguladı. Dikmen, “Abiye giysi, takım elbise gibi bazı kıyafetler için mağazaya gitme ve ürünü yerinde deneyimleme alışkanlığı sürse bile diğer kategorilerde online satışın payı daha da artacak. Pazarda kalmak, rekabet gücünü korumak isteyen tüm firmaların e-ticaret altyapılarını güçlendirmeleri ve bu alanda işbirliklerini geliştirmeleri gerekiyor” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, 2021’in ilk beş ayında

e-ticaret hacminin 2019’un aynı dönemine göre ikiye katlandığını bildirdi. 2019’un ilk beş ayında yaklaşık 72 milyar TL olan e-ticaretin bu yılın aynı döneminde 150 milyar TL’ye ulaştığının altını çizen Dikmen, pandemi döneminde büyük sıçrama yapan online alışveriş alışkanlıklarının salgın tamamen bitse bile devam edeceğini söyledi.

Türk Moda Endüstrisi’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından TGSD, hazır giyim sanayicisini teknolojik yeniliklerle tanıştıran ve global rekabete hazırlayan ‘TGSD Talks’ serisi ile sektöre ışık tutmaya devam ediyor. Sanal platformda düzenlenen TGSD Talks’da bu kez ‘e-ticaret, pazar yerleri ve markalaşma’ konuları ele alındı. Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz’un moderatörlüğündeki toplantıya Hepsiburada Fashion & Lifestyle Grup Direktörü Aslı Özer, Trendyol Kıdemli Kategori Müdürü Burcu İnan ve Mavi Global

E-Ticaret Direktörü Barış Akyürek konuşmacı olarak katıldı.

İÇ PAZARDA SATIŞLARIN DAHA DA CANLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

Toplantının açılışında konuşan TGSD Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, 2020’yi yüzde 3,1 ihracat kaybı ile kapatan hazır giyim sektörünün, 2021’e kısmen daha iyi başladığını söyledi. 17 Mayıs’taki normalleşme adımları ile iç pazarda önemli bir canlanma olduğunu hatırlatan Dikmen, “2020’yi yüzde 40 – 50 ciro kaybı ile kapatan hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019’daki satış düzeylerine ulaştılar. 1 Temmuz’da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da canlanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

PAZARDA KALMAK İSTEYEN FİRMALARIN E-TİCARET ALTYAPILARINI GÜÇLENDİRMELERİ GEREKİYOR

Pandeminin damga vurduğu 2020’nin dünyada ve Türkiye’de e-ticaret için sıçrama yılı olduğunu anlatan Dikmen, online satışlardaki artış eğiliminin bu yıl da devam ettiğinin altını çizdi. Dikmen, şöyle devam etti:

“Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ülkemizde 2019’da 190 milyar TL olan internetten kartlı ödeme hacmi 2020’de yüzde 37 artışla 260 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaret hacmindeki artış 2021’de

de devam ediyor. İlk 5 aylara baktığımızda 2019’da 71,9 milyar TL olan internetten satışların 2020’de 86,5, 2021’de ise 149,9 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. Bir başka ifade ile bu yılın ilk beş ayında

internetten yapılan satışlar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 108 arttı. Pandemi sürecinde büyük bir sıçrama yapan online alışveriş alışkanlığı devam edecek. Abiye giysi ve takım elbise gibi bazı kıyafetler için mağazaya gitme ve ürünü yerinde deneyimleme alışkanlığı sürse bile diğer kategorilerde online satışın payı artacak. Pazarda kalmak, rekabet gücünü korumak isteyen tüm firmaların e-ticaret altyapılarını güçlendirmeleri ve bu alanda işbirliklerini geliştirmeleri gerekiyor”

MAVİ CEO’SU CÜNEYT YAVUZ:

E-TİCARET DAHA ÇOK ŞEFFAFLIK GEREKTİRDİĞİ İÇİN TOPLAM ALIŞVERİŞİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Toplantının moderatörlüğünü yapan Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, pandemi sürecinde e-ticaretin toplam ciro içindeki payında görülen artışa dikkat çekti. Tüketicilerin yeni markaları denemeye hazır olduğunu vurgulayan Yavuz, “Bugün hiç bilinmeyen bir markanın e-ticareti doğru kurgulaması halinde başarılı olma şansı çok yüksek. Bu nedenle denemeye değer. Firmalar online satış konusunu 360 derece kurgulamalı. Online satış çok daha şeffaf olmayı gerektirdiği için toplam alışverişin kalitesinin de artırmasında önemli rol oynuyor” dedi.

TGSD BAŞKAN YARDIMCISI TANZER GÖZEK:

TGSD TALKS İLE ÜYELERİMİZ ARASINDA FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toplantının kapanışında söz alan TGSD Başkan Yardımcısı Tanzer Gözek de, TGSD üyelerinin Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiğini söyledi. TGSD’nin her türlü ürün grubundan paydaşları bir araya getiren benzersiz bir ekositem olduğunu vurgulayan Gözek, “Bilgi ve deneyim çok önemli. Alanında uzman ve başarılı isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz TGSD Talks toplantıları ile üyelerimiz arasında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E-ticareti hem globalde hem de Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü için bir katma değer yaratma yolu olarak görüyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan konuşmacılar ise firmalarının pandemi sürecindeki performansları ile ilgili şu bilgileri verdiler:

MAVİ GLOBAL E-TİCARET DİREKTÖRÜ BARIŞ AKYÜREK:

ONLINE SATIŞLARIMIZIN TOPLAM SATIŞLARDAKİ PAYI YÜZDE 13’E YÜKSELDİ

2020’de Türkiye ve uluslararası pazarlarda konsolide online satışlarımızı yüzde 110 artırdık. Aynı yıl Türkiye online satışlarımız ise yüzde 152 büyüdü. Kendi kanallarımızın yanı sıra çeşitlenen ve büyüyen marketplace iş birlikleri sayesinde online satışların toplam satışlarımızdaki payı yüzde 13’e yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde e-ticaret büyümesi globalde yüzde 185, Türkiye’de ise yüzde 258 oldu.

TRENDYOL KIDEMLİ KATEGORİ MÜDÜRÜ BURCU İNAN:

40 MİLYON ÜRÜNÜ 30 MİLYONDAN FAZLA AKTİF MÜŞTERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ

Türkiye’nin en büyük, dünyada da sayılı e-ticaret platformlarından biriyiz. Moda, elektronik, mobilya, market - gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 40 milyon ürünü 30 milyondan fazla

aktif müşterimizle buluşturuyoruz. İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb’in dünyada en çok ziyaret edilene-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Türkiye’den ilk 20’deki tek

şirket olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda mobil uygulama analiz platformlarından APP Annie tarafından ve tüm dünyadaki indirmeler üzerinden yapılan değerlendirmede Trendyol olarak, EMEA merkezli

alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket olduk.

HEPSİBURADA FASHİON & LİFESTYLE GRUP DİREKTÖRÜ ASLI ÖZER:

19 BİNDEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİYORUZ

milyon ziyaretçiye 30’un üstünde kategoride, 50 milyonu aşkın ürün seçeneği sunuyoruz. Pandemi döneminde online alışveriş yapan her 5 kişiden 4’ünün en çok tercih ettiği platform olduk. Yine pandemi döneminde müşterilerimizin memnuniyet oranı yüzde 17 arttı. Hepsiburada üzerinden satış yapan her üç işletmeden biri bizimle e-ticarete başladı. 19 binden fazla kadın girişimciye destek veriyoruz. Bünyemizde yer alan kadın girişimcilerin işlerinin 98 kat büyümesine katkı sunduk. Hepsiburada sayesinde toplamda 3,5 milyon kişiye istihdam sağlanıyor.