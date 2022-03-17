TGDF’den Bakan Kirişçi’ye ziyaret

TGDF heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etti. Gıda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları dile getiren Şarman, çözümün bir parçası olmak istediklerini aktardı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman ve beraberindeki heyet, gıda tedarik zincirinde süregelen sıkıntıları aktarmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti.

Şarman ve TGDF Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon çatısı altındaki sektör derneklerinden gelen sorunları ve çözüm önerilerini Bakan Kirişçi’ye iletti. Şarman görüşmede tarladan sofraya gıda tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyen birçok sorun olduğunu belirtti.

“El ele vererek zor günleri aşacağız”

Pandeminin oluşturduğu sıkıntıları atlatamadan kapıda başlayan bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Şarman, tüm olumsuzluklara rağmen sektör olarak konunun paydaşı tüm kurum ve kuruluşlar ile el ele vererek zor günlerin aşılacağına dair inancını dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle gündemde ağırlığını artıran ihracat kısıtlamalarına da değinen Şarman, bu durumun özellikle ihracat ağırlıklı alt sektörlerdeki iş finansmanında aksamalara neden olduğunu vurguladı.

TGDF’nin 28 üye sektör derneği ile Türkiye gıda sektöründeki üretim, istihdam ve ihracatın yüzde 95’ini kapsayan güçlü bir oluşum olduğunu ifade eden Şarman, bu zor dönemde Devlete her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.