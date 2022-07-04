TGDF Başkanlar Konseyi bir araya geldi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanlar Konseyi, 30 Haziran tarihinde bir araya geldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanlar Konseyi, 30 Haziran tarihinde bir araya geldi. Fiziki ortamda düzenlenen TGDF Başkanlar Konseyi’nde açılış konuşmasını TGDF Başkanı Demir Şarman yaptı. Pandeminin geride kalmasına rağmen dünyanın, bölgenin ve Türkiye’nin aynı anda zor koşullardan geçtiğinin farkında olduklarını dile getiren Şarman, “Zor koşullara rağmen durmak yok, yola devam. Türk gıda ve içecek sektörü olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, bunun yanında vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından olan gıda güvencesinin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Türk gıda ve içecek sektörünün net ihracatçı konumda olduğunu aktaran Şarman, “Tarım, gıda ve içecek sektörü 2021 yılında 22,9 milyar dolar ihracat yaptı. Dış ticaret fazlası ise önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 5,76 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz her geçmişten beri ülkemize kazandıran bir sektör” dedi.

Yeni TGDF yönetimi çalışmalarını sürdürüyor

12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 8. TGDF Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen Başkan ile Yönetim ve Denetim Kurullarının kısa sürede verimli çalışmalar gerçekleştirdiğine de değinen Şarman, yaptığı sunumda yeni yönetimin gerçekleştirdiği Bakanlık Temasları, Kriz Masası başlıkları altındaki çalışmalarını özetledi. Federasyon yapısındaki TGDF’ye katılımların devam ettiği bilgisini paylaşan Şarman, “Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) katılımı ile TGDF üye sayısı 29’a çıktı” dedi.

Hayata geçirdikleri TGDF Vizyon Bülteni’nden de söz eden Şarman, “Federasyonumuzun her ayki çalışmalarını ve faaliyetlerini derleyerek tüm üyelerimizle E-Bülten olarak paylaşıyoruz. Bu sayede üyelerimizin TGDF’nin tüm çalışmalarını kolayca takip edebilmesine olanak tanıyoruz” diye konuştu.

“Regülasyon ajandasını yakından takip ediyoruz”

Şarman, sözlerini şöyle tamamladı: “TGDF olarak FAO ile yaptığımız mutabakat anlaşması kapsamında, TGDF Kadın Platformu’nu hayata geçirdik. Ardından Avrupa Bölge Konferansı’na katılım sağladık. Özellikle regülasyon ajandası ve uluslararası mevzuata uyum, sektörümüz için çok önemli. Kamu nezdinde yürütülen bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda TGDF olarak akademik ve bilimsel otoriteleri yakından izleyerek, geçmişten bugüne biriktirdiğimiz deneyimimizle bu süreçlere katkı vermeye çalışıyoruz. TGDF olarak aynı zamanda önemli bir diğer gündemimiz de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. Bu alanı da yakından takip ediyor ve önemli çalışmalar yürütüyoruz".