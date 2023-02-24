TGDF Başkanı Şarman’dan depreme ilişkin açıklama

TGDF Başkanı Demir Şarman, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ilişkin açıklama yaptı. Şarman, bölgeye ulaştırılan ayni ve nakdi yardımların ardından depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerine de devam edildiğini söyledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şarman, federasyon olarak yaşanan depremlerin ilk gününden itibaren AFAD ve Kızılay üzerinden bölgeye ulaştırılan ayni ve nakdi yardımların ardından, depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, "Maalesef, 6 Şubat sabahından beri güney ve güneydoğu illerimiz depremler ile sarsılıyor. Can kayıplarımız, yaralılarımız hepimizin içini yaktı. Hayatını kaybeden tüm dostlarımıza, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu olarak; güneydoğu illerimizde yaşanan depremin ilk gününden itibaren üyelerimizce AFAD ve Kızılay üzerinden bölgeye ulaştırılan ayni ve nakdi yardımların ardından depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yardım faaliyetlerimize üyelerimiz ve paydaşlarımızla dayanışma içerisinde devam ediyoruz.

Ayrıca bölge genelinde resmi otoriteler tarafından kurulan seyyar mutfakların yanı sıra gönüllülerin kurduğu mutfaklara da erzak temin etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, ETÜDER’in koordinasyonunda ayni yardım yapmak isteyen üyelerimizi tespit ettiğimiz 13 mutfağa yönlendirdik.

Şu an içinden geçtiğimiz zor günlerin sonrasında, bölgede sosyal ve ekonomik hayatı normale çevirebilmek için yine el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bu amaçla; resmi otoritelerin kullanılabilir raporu verdiği gıda işletmelerinin bir an önce işler duruma gelmesi için “Afetten Etkilenen Gıda Sanayi Tesisleri Restorasyon Projesi”ni de tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.

Malumunuz olduğu üzere; deprem bölgesinde hasar görmüş tüm üretim tesislerinde bakım onarım çalışmaları yapılması gerekecek ve mevcut durum itibarıyla gıda sanayi tecrübesi olan teknik eleman ihtiyacı had safhada olacaktır. Bu amaçla sektör olarak gönüllü tüm teknik uzmanlarımızla bölgenin yaralarını sarmaya seferber olacağız.

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde hem projelere sponsor olunarak destek verilmesi, hem de teknik eleman ve ekipman sağlanması anlamında özel sektör, meslek kuruşları ve sektörel iş birlikleri çok değerli olacaktır.

Sizleri deprem bölgesinde sektörleri yeniden ayağa kaldırmak için son derece önemli bulduğumuz bu destek projelerimiz için iş birliğine davet ediyoruz.

Deprem bölgesinde yaraların bir an önce sarılmasını ve ülkemizde böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Tüm memleketimize geçmiş olsun. Hepinize saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" denildi.