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TFXTarget uygulamasına yabancı hisse senedi ve yatırım fonu işlemleri eklendi

- Uygulama, yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemlerinin eklenmesiyle teknolojiden otomotive, gıdadan sağlığa kadar global ölçekteki şirketlerin hisselerinin kolayca alınıp satılabildiği uçtan uca bir mobil yatırım platformu haline geldi

Ekonomi 01.12.2021, 11:41
TFXTarget uygulamasına yabancı hisse senedi ve yatırım fonu işlemleri eklendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, TFXTarget mobil yatırım platformuna yabancı hisse senedi ve yatırım fonu işlemlerini de ekledi.

Türkiye Finans'ın açıklamasına göre, banka, yatırım yapmak isteyen herkesin kolaylıkla birikimlerini değerlendirmesine ve varlıklarını yönetmesine imkan tanıyan öncü TFXTarget ile önemli bir adım daha attı.

Hafta içi 5 gün 24 saat boyunca, dünyadaki döviz ve kıymetli maden piyasalarını eş zamanlı izleyebilmeyi, 33 farklı döviz kurundan anında işlem yapabilmeyi ve hisse senedi ile yatırım fonu, kira sertifikası alış-satış işlemlerini gerçekleştirebilmeyi sağlayan uygulama, yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemlerinin eklenmesiyle uçtan uca bir yatırım platformuna dönüştü.

Zenginleştirilmiş yeni özelliklerle birlikte artık TFXTarget üzerinden Dow Jones İslami Endeksi'nde yer alan, ABD ve Avrupa borsalarında işlem gören, teknolojiden otomotive, gıdadan sağlığa kadar global ölçekli birçok şirketin hissedarı olmak mümkün hale geldi. Bu geliştirmeyle birlikte müşteriler TFXTarget ile Apple, Facebook, Amazon, Tesla ve Microsoft gibi dev şirketlerin hisselerini kolayca alıp satabilecek.

- "Tüm yatırımcılara dünya piyasalarında söz sahibi olma fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, TFXTarget uygulamasını yeni özelliklerle zenginleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Dijital trendlerin değişimine ayak uydurabilmek için kısa bir süre önce mobil uygulamaya yenilikçi özellikler ekleyerek bir yatırım platformuna dönüştürdüklerini kaydeden Özdeniz, şu açıklamalarda bulundu:

"TFXTarget platformunu, az veya çok fark etmeksizin, birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesin kullanabileceği uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürmeyi hedeflemiştik. Her kesimden yatırımcıya, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin kolaylıkla hissedarı olabilme imkanını sunmamızın ardından şimdi de bu imkanı yurt dışı piyasalarına taşıyoruz. Tüm yatırımcılara dünya piyasalarında söz sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Artık yatırım hacmi fark etmeksizin tüm müşterilerimiz; Dow Jones Islamic Index'inde yer alan ABD ve Avrupa borsalarında işlem gören global şirketlerin hissedarı olabiliyor."

Necati Özdeniz, gelecek süreçte TFXTarget'a yenilikçi özellikler eklemeye devam edeceklerini, yatırımlarını değerlendirirken zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılara ertesi sabahı beklemeden anında alım-satım yapabilecekleri bir platform yapısı sunduklarını bildirdi.

#hisse senedi #TFXTarget #türkiye finans
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