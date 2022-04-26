banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Tezgahtan sofraya alışveriş uygulamasına 1 milyon 350 bin liralık yatırım

Teknolojiden medyaya farklı alanlarda geleceğin iş modellerine yatırım yapan Otto Holding’in yeni yatırımı pazar tezgahından sofraya online alışveriş imkanı sunan ‘Pazardan’ uygulamasına oldu. Holding, 10 milyon TL değerlemeye sahip Pazardan için toplam 1 milyon 350 bin TL tutarında yatırım yapacak.

Ekonomi 26.04.2022, 13:33
Tezgahtan sofraya alışveriş uygulamasına 1 milyon 350 bin liralık yatırım

Teknolojiden medyaya farklı alanlarda geleceğin iş modellerine yatırım yapan Otto Holding’in yeni yatırımı pazar tezgahından sofraya online alışveriş imkanı sunan ‘Pazardan’ uygulamasına oldu. Holding, 10 milyon TL değerlemeye sahip Pazardan için toplam 1 milyon 350 bin TL tutarında yatırım yapacak.

Başta medya, eğlence ve teknoloji olmak üzere farklı alanlarda büyümeyi hedefleyen Otto Holding, geleceğin iş modellerine yaptığı yatırımlarına hız verdi. Yapılan açıklamaya göre holdingin son yatırımı alışverişi pazar tezgahından dijital ortama taşıyan Türkiye’nin ilk uygulaması ‘Pazardan’ın oldu. Tüketicilerin organik ve sağlıklı tarım ürünlerini pazardan sofraya sipariş edebildiği, çiftçi ve pazar esnafına da ek gelir imkanı sağlayan uygulama, 10 milyon lira değerlemeye sahip. Holding, pazardan için ilk aşamada 700 bin ve yıl sonuna kadar 650 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 350 bin TL yatırım yapacak. Burak Sıraç, Okan Tübek ve Mustafa Bora Gündüz tarafından geliştirilen ve yazılım geliştirme çalışmaları 1 yıl kadar devam eden Pazardan, kısa sürede 400’ün üzerinde tezgahı sisteme dahil etti. Otto Holding’in yatırımıyla birlikte uygulamanın yıl sonuna kadar 400 pazarda 2 bin tezgahı kapsaması hedefleniyor. Pazardan’ın reklam yatırımlarıyla, daha geniş hizmet bölgesine ulaşmakla birlikte, üye sayısında ve sipariş sayısında da büyüme amaçlanıyor. Sene sonuna kadar, uygulama içerisinde yer alacak yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi de gündemde.

“Güçlü büyüme potansiyeli var”

Otto Holding Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dinçer, Pazardan’ı hedefledikleri alanlardaki önemli girişimlerden biri olarak gördüklerini, güçlü büyüme potansiyeli ve Türkiye’de daha önce uygulanmamış bir online alışveriş çözümü olduğunu belirterek, “Pazardan, pek çok insan için önemli bir ihtiyaç olan taze ve sağlıklı tarım ürünlerini doğrudan online sipariş etme imkanı sunuyor. Bir online alışveriş uygulaması olmasının ötesinde çok başarılı bir teknolojik altyapıya da sahip. Yatırımcı olarak bizim desteğimizle birlikte pazar ve tezgah sayısını hızlı bir şekilde artıracağına inanıyoruz” dedi.

“Yeni nesil yatırım şirketi”

Yeni nesil bir yatırım şirketi modellediklerini söyleyen Dinçer, “ Türkiye’de çok yaygın olmayan bir iş modelimiz var. Farklı alanlarda hedeflediğimiz çerçevede yatırımlar yapmayı ancak bunu daha sonuç odaklı ve entegre bir yaklaşımla, sürekli gelişerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnteraktif bir yapıda olmayı arzu ediyoruz. Hedeflediğimiz alanlarda başarılı olma potansiyeli yüksek yapılara yatırım yapmanın ötesinde dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeni alanlara açılmayı da gündemimizde tutuyoruz. Bu amaçla farklı sektörlerde çeşitli start up’larla sürekli görüşmeler yapıyor ve danışma kurulumuzda değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Dinçer, holdingin yakın dönem yatırım hedefleriyle ilgili olarak, “Medya ve Reklam, Eğlence, Girişim ve Teknoloji öncelikli hedef alanlarımız. Gayrimenkul ve Turizm de gelecek planlarımızda yer alıyor. 1 yıl kadar önce satın aldığımız, şu anki yapımıza ve iş modelimize zemin oluşturan halka açık şirketimiz var. O dönem ana faaliyet alanı tarım olan bu şirketimizde tarım ve hayvancılık tarafında da geleceğe dönük planlarımız var. Pazardan yatırımımızla birlikte tarım ile girişim ve teknoloji vizyonumuzu aynı platformda birleştirmiş olduk” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık