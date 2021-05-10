Tezgahları kültür balıkları süslüyor

15 Nisan’da sona eren avlanma yasağı sonrası, Ordu’daki tezgahlarda kültür balıkları daha çok talep görüyor.

1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, geçtiğimiz sezon hamsiden umduğunu alamadı. 15 Nisan’da sona eren sezon sonrası kıyı balıkçılarının avladıkları mezgit ve barbun balığı tezgahlarda yerini alırken, çoğunluk olarak ise kültür balıkları tezgahları süslüyor. Perşembe ilçesinde üretilen kültür balıkları, yılın 12 ayında satışa sunulabiliyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, 15 Nisan yasağı sürecinde kıyı balıkçılarının barbun, mezgit, istavrit ve iskorpit avladıklarını söyledi. Bu süreçte barbunun bollaşacağını ve kültür balıklarının talep gördüğünü ifade etti.

Filiz Yazkan isimli kadın balıkçı da tezgahlarda somon, levrek, çipura, mezgit, barbun ve istavrit olduğunu belirterek, “Yaz döneminde de iskorpit balığı olur. Deniz levrekleri gelir ve kaya balıkları yaz aylarında yerini alır. Yazın Perşembe ilçesinde deniz balığı da olur ama bu aylarda kültür balıkları ön planda” dedi.

Öte yandan tezgahlarda mezgit 25, barbun 30, levrek 50, çipura 50, somon 30, alabalık 30 liradan satılıyor.