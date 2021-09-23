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Tezgahları hamsi ve palamut süslüyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda yer almaya başlayan hamsi ve palamudun kilosu 15 liraya kadar düştü. Hamsinin ve palamudun bolluğu ise balıkçıların yüzünü güldürdü.

Ekonomi 23.09.2021, 15:51
Tezgahları hamsi ve palamut süslüyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda yer almaya başlayan hamsi ve palamudun kilosu 15 liraya kadar düştü. Hamsinin ve palamudun bolluğu ise balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denize açılan balıkçılar hamsi ve palamut bolluğu ile karşılaştı. Balıkhanelerde palamut ve hamsi tezgahlardaki yerini alarak yüzleri güldürdü. Tezgahlarda hamsi 15 TL, palamut 15 TL, mezgit 20 TL ve istavrit 20 TL’den satılıyor. Balıkçılar, bu yıl balığın bol olacağını ifade ederek, balıkların fiyatları uygun olduğunu ve vatandaşların balığa doyacağını belirtti.

"Palamuttan ümitliyiz"

2021 yılı balık sezonumuz açıldığını söyleyen Balıkçı Cemal Akdemir yaptığı açıklamada, "Öncelikle sel felaketinden dolayı ölenlerimize rahmet acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Karadeniz de bu sene istavritimiz hamsimiz boldur. Her ne kadar buruk bir sezon yaşasak da düzgün bir sezon bizi bekliyor. Poyraz rüzgarlarının esmesi ile deniz suyunun soğuması palamut balığı şimdilik kaybolmuştur. Ama yaklaşık bir zaman sonra biz palamut balığının bol olacağını düşünüyoruz. Milletimize en iyi hizmeti vermeye en iyi sezonlar diliyor, bütün balıkçılarımıza rast gelmesini diliyorum" dedi.

“Deniz suyunun biraz soğumasıyla hamsi ve palamut bollanır”

Deniz suyunun daha da soğumasıyla balıktaki bolluğun artmasını beklediklerini ifade eden Balıkçı Ahmet Yurtaydın ise, “Sezonumuzun ilk hamsini tezgahlarımızda yer aldı. Bu sene palamuttan pek ümidimiz olmasa da inşallah hamsiden ümidimiz var. Tezgahlarımızda şu anda hamsi, istavrit, mezgit gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. İnşallah hamsiye vatandaşlarımızın doyacağını düşüyoruz. Tezgahlarımızda hamsimizi 25 TL’den satışa sunduk. Hamsi bollaşınca fiyatı da düşer diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

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