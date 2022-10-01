Tezgahlar palamut doldu, vatandaş balık haline akın etti

Bu günlerde özellikle Batı Karadeniz taraflarında bolca avlanan palamut balıkçı tezgâhlarını şenlendiriyor.

Trabzon Balık Hali’nde palamudun tanesi iriliğine göre 25-50 TL arasında satılırken, balıkçılar, sezonun en verimli günlerini yaşadıklarını belirterek her bütçeye uygun fiyatın olduğunu söylediler.

Palamudun genellikle Batı Karadeniz taraflarından geldiğini belirten balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, tuzlama için en uygun zaman olduğunu ifade ederek “Bu sene bolluk devam ediyor inşallah devamı da gelecek çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Vatandaşın balığa talebi de var satışlarımız da yavaş yavaş yükseliyor. Fiyatlar makul iriliğine göre değişiyor 4 tane 100 TL, 3 tane 100 TL, irileri 40-50 TL arasında. Mezgit 25-70 TL arası istavrit 40-60 TL arası değişiyor. Barbun geliyor tirsi çıkmaya başladı bolluk var diyebiliriz. Dolayısıyla her bütçeye göre balık bulunuyor. Palamut şu anda genellikle Zonguldak taraflarında, gezici bir balık olduğu için Hopa taraflarına kadar olabiliyor. Trabzon açıklarına az da olsa geliyor tam istenen bolluk derecesinde değil. İnşallah bizim buralarda da olacak bizde bol bol satacağız. Şu ana kadar sezondan memnunuz, şükür diyelim. Vatandaş bu zamanı iyi değerlendirsin çünkü fiyatlar çok makul dolabına koymak isteyen, tuzlama yapmak isteyenler için tam fırsatı diyebiliriz. Dolayısıyla bu zamanı çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi.

Balıkçılardan Kadir Pınar da palamudun bu günlerde bol çıkmaya başladığını kaydederek “Bugünlerde palamut bol çıkmaya başladı Zonguldak taraflarından geliyor. Fiyatlar da makul, bol çıkarsa vatandaşta uygun fiyatta bol bol yer. Fiyatlarımız, 1 kilogramın üzerinde olanlar 45 TL, küçük olanlar 35 TL, üç tanesi 100 TL, daha küçük olanlar tane 25 TL, dolayısıyla her keseye uygun palamut var. Özellikle son 3-4 gündür çok palamut gelmeye başladı. Trabzon açıklarında da yavaş yavaş olacak Batı Karadeniz taraflarından gelmeye başladı” diye konuştu.