Tezgahlar hamsi ile şenlendi

DÜZCE (İHA) – Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğunun ardından tezgahlar artık yerini hamsiye bıraktı. Hamsi ile şenlenen tezgahlar, palamuta doyan vatandaşları bekliyor.

Balık avlanma yasağının kalkması ile birlikte Karadeniz’de palamut bolluğu yaşandı. 2 ay gibi bir süre vatandaşlara palamut balığı 10 liraya kadar satıldı. Bol bir dönem geçiren palamut azalmaya başlayınca, tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı. Palamut balığının azalmasının ardından hamsinin bollaştığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamuttan sonra hamsi bollaştı. İnsanlarda özlemişti zaten. Tezgahlarımızda bollukla hamsi bulunuyor. Bol olarak hamsi var diğer balıklarda var ama tercih edilen tabi ki her zaman hamsi. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması değişik bir tabir. Denizde su derecesi soğuduğu zaman hamsi yağlanıyor. Hamsi şu anda normal. Fiyatlar normal. Bu aralar hava biraz müsaade etmiyor ama fiyatlar ideal. Balık iyi durumda. Hamsi azaldı diyemeyiz o ilerleyen zamanlarda olur. İnşallah demeyiz. Palamut bitti. Herkes palamuda doydu. Bu sene güzel palamut sezonu yaşandı” ifadelerini kullandı.