Tezgahlar çingene palamudu ile şenlendi
KARADENİZ’DE BU GÜNLERDE KIYI BALIKÇILAR TARAFINDAN AVLANAN ÇİNGENE PALAMUTU, YENİ SEZON İÇİN ÜMİT VERDİ.
Karadeniz’de bu günlerde kıyı balıkçıları tarafından avlanan çingene palamudu yaklaşan balık av sezonu öncesinde balıkçıları umutlandırdı.
Trabzon’da balık halinde tezgâhlarda yerini alan çingene palamudu, tanesi 7,5 TL ile 10 TL arasında satılırken, yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala palamudun tezgahlardaki görüntüsü balıkçıları heyecanlandırdı.
Geçen sezon pek olmayan palamut avı, bu sene bol olacağı belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Bu sezon palamut göründüğüne göre bol olacak. Bunun yanı sıra istavrit de bol olacak. Halk arasında 1 yıl palamut olur 1 yıl pek olmaz. Geçen sene olmadığı için bu sene bol olacak bu sene öyle gözüküyor. Palamut yağmurla büyür yağmur yedikçe büyüyecek. Bu sezon Ekim’in ortalarında büyümeye başlar. Şimdi ancak 10-15 santim kadar yağmur yedikçe büyüyecek. Havalar soğudukça daha da bollaşır. Daha sonra hamsi avı başlar. Palamut geçen sene bu zamanlar hemen hemen hiç yoktu. Sezon öncesi oltalara erken vurmaya başladı. Şu an çingene palamudunun tanesini 7,5-10 TL’den satıyoruz. Bu sene istavrit hiç hız kesmedi bol av oldu” dedi.
Balıkçı esnaflarından Burhan Özdemir de palamudun be sezon olacakmış gibi görüntü verdiğini belirterek “Palamut bu sene olacak gibi gözüküyor. Temennimiz inşallah bol olur. Geçen sene palamutta bolluk olmadı. Bu sene inşallah olacak gibi gözüküyor. Yine de belli olmaz” diye konuştu.
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