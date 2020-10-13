TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram:
TETSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN HÜSEYİN BAYRAM, SUUDİ PRENS ABDURRAHMAN BİN MUSA’AD AL SAUD VE SUUDİ YETKİLİLERCE DUYURULAN TÜRK MALLARINI BOYKOT VE FASLI YETKİLİLERCE ALINAN BİN 200 TÜRK MENŞELİ ÜRÜNE VERGİ ZAMMI UYGULAMASININ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İKİ ÜLKENİN DE ZARARINA OLACAĞINI BELİRTTİ.
TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Suudi Prens Abdurrahman Bin Musa’ad Al Saud ve Suudi yetkililerce duyurulan Türk mallarını boykot ve Faslı yetkililerce alınan bin 200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygulamasının Türkiye ile birlikte iki ülkenin de zararına olacağını belirtti.
Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ortak dinî ve tarihî geçmişimiz olan iki ülkenin gayri resmî boykot kararlarının tarihî bağlar üzerine kurulu karşılıklı işbirliği politikaları ile yıllardır yürütülen ticarî dostluklara zarar vereceğini söyledi. Suudi Arabistan’da konu hakkında Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Odalar Konseyi Başkanı Ajlan Al-Ajlan’ın yaptığını hatırlatan Hasan Hüseyin Bayram, Fas’ın da bin 200 Türk menşeli ürüne getirdiği vergi yükünün de çok yanlış bir karar olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmi yakaladığı Fas’ta bu rakamın 1 milyar dolarını tekstil ürünlerinin oluşturduğunu hatırlatan Başkan Bayram açıklamasını şöyle sürdürdü, “Geçtiğimiz yıl ‘sıfır’ olarak uygulanan vergi oranları kademeli olarak arttırıldı. Son olarak bu rakamın yüzde 27’lere yükseltilmesi için çalışmalar başlatıldığını öğrendik. Bu uygulamanın devam etmesi halinde iki ülke arasındaki dostluk ve ticarî ilişkilerin bozulmasının haricinde bölgede hizmet veren Türk firmalarının çekilmesi ile birlikte işten çıkarmalar ve dolayısıyla işsizlik başlayacaktır. Suudi Arabistan ve Fas’ın verdiği bu hatalı kararlarından bir an önce dönmeleri kendi menfaatlerine olacaktır” dedi.
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