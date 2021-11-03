Tetra Pak'tan geri dönüşüme yaklaşık 50 milyon liralık yatırım

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tetra Pak’ın Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (KMK) ile iş birliği, yılda 18 bin ton kartonu geri dönüştürecek.

Tetra Pak sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli geri dönüşüm ortaklarından biri olan KMK iş birliğinde, içecek kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan Türkiye’deki ilk tesisi yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdi.

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Volkan Aydeniz ve KEY Holding (Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding) ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer’in ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen basın toplantısında Tetra Pak karton kutularının bütün bileşenlerinin geri dönüştürülmesini mümkün kılan tesis ve süreçler ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Tetra Pak Orta Doğu & Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, yaptığı konuşmada, Tetra Pak kutularının belirli prosesler çerçevesinde ayrıştırıldığı, elyafların kağıt üretim sürecine katıldığı geri dönüşüm tesisinde, geriye kalan polietilen ve alüminyum kısımları da granül elde edilerek ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Ağırlıklı olarak kağıt sektörü için geri dönüştürülen içecek kartonu atıklarının, geniş bir ürün yelpazesinin içeriğinde ise hammadde olarak kullanıldığını belirten Aydeniz, "İçinde yaşadığımız dönem gezegenimizin, toplumun ve ekonominin birbirinden bağımsız var olamayacağını net bir şekilde gözler önüne serdi. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimize çok önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Aydeniz, Tetra Pak olarak bu vizyon doğrultusunda 2016 yılından bu yana en önemli geri dönüşüm ortaklarından olan KMK ile, Tetra Pak karton kutuların tüm bileşenlerini geri dönüştürmeyi mümkün kılan tesisi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Karton kutuların günlük hayatın bir parçası olan, kullanışlı ürünlere dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydeniz, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm tesisine karton kutuların tüm bileşenlerini (polietilen ve alüminyum dahil olmak üzere) geri dönüştürmeyi mümkün kılan proses için yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Hem ülkemizin hem gezegenimizin geleceği için bu faydaları çoğaltmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sebeple düşük karbonlu döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz. Bölgesel ve yerel çalışmalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Dünyanın en sürdürülebilir gıda ambalajını yaratma yolculuğumuzu sürdürürken, atılan adımları hızlandırmaya, çözümün bir parçası olmaya hazırız."

Volkan Aydeniz, hayata geçirilen geri dönüşüm tesisinin, Türkiye’de içecek kartonu geri dönüşümü konusunda yüzde 100 sıfır atık uygulaması yapan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıdığının altını çizdi.

Tesiste, geri dönüşüm için toplanan Tetra Pak kutularının belirli prosesler çerçevesinde ayrıştırıldığını anlatan Aydeniz, elyafların kağıt üretim sürecine katılarak, geri kalan polietilen ve alüminyum kısımları da granül elde edilerek ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Tesiste, yılda 18 bin ton karton kutunun geri dönüşümünün yapılabildiğini dile getiren Aydeniz, "Burada gerçekleştirilen yatırımla dolaylı ve direkt olarak yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanıyor. Karton kutuların geri dönüşüm operasyonuyla, iklim değişikliğine etkilerin azaltılmasına, ulusal çapta 'kaynağında ayrı toplama' ve 'geri dönüşüm' bilinci oluşturulmasına, istihdama, ulusal atık azaltma projelerine ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunuluyor." diye konuştu.

Aydeniz, bir yandan dünya çapında gıdanın güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak diğer yandan iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla sürdürülebilir, yüksek performanslı paket üretme Ar-Ge çalışmalarına devam eden Tetra Pak'ın, bu çalışmalarını şeffaf bir şekilde ortaya koyan "Doğayı seçin. Kartonu seçin." global kampanyası ile dünyanın en sürdürülebilir gıda ambalajı hedefini anlattıklarını, paydaşlarını ve tüketicilerini bu harekete dahil olmaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.





- "Türkiye’de karton geri dönüşümünün geleceği parlak"





KEY Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer de, Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna uygun bir başarı hikayesi yakaladıklarını söyledi.

Tetra Pak ile karton ambalaj bileşenlerinin tamamını değerli nihai ürünlere dönüştürme hedefiyle çıktıkları bu yolculuğun heyecanlı ve ilham verici olduğunu belirten Ciğer, "Bugün de Türkiye’de bir ilk, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki tesisimizle bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve güçlü iş ortaklıklarımızla bunu desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KMK olarak yılda 5,5 milyon adet yetişmiş ağacın kesilmesini engelliyoruz.” dedi.





- 70 bin hanenin enerjisi çöpten





KEY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yemşen ise tesiste yapılan üretimin yüzde 8-10'unun ihraç edildiğini, gelecek iki yılda bu oranı yüzde 25'lere yükseltmek istediklerini söyledi.

Yıllık 210 bin ton üretim kapasitesi olan tesisin elektrik enerjisi de ürettiğini ifade eden Yemşen, dönüşüm sonrası kalan atıkların yakılarak 70 bin hanenin tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretildiğini aktardı.

Yemşen, tesiste 1 kilo atık dönüşümü için kullanılan suyun yüzde 94'ünün de geri kazandırıldığına dikkati çekerek, "Tetra Pak ile yapılan tesiste şu anda yapılan üretimle yılda 75 bin ağacın kesilmemesi sağlanırken, tam kapasiteye geçilmesiyle yıllık 300 bin ağacın kesilmesi önlenecek." dedi.

KMK tesislerinde yapılan ayrıştırma işlemleri sonucunda ambalaj, tissue (doku), tekstil ve inşaat sektörlerinde kullanılan yeni ürüne dönüşüm sağladıklarını ifade eden Yemşen, Türkiye'de 65 bin ton Tetra pak atığının çöpe gittiğini, yapılan yeni tesisle birlikte 18 bin tonun geri dönüşümünün sağlanacağını belirterek, "Şu anda yaklaşık 5 bin tonunun gerçekleştiriliyor. 65 bin tonun tamamını geri dönüştürürsek yaklaşık 70 milyon dolarlık değeri ekonomiye kazandırırız." diyerek sözlerini tamamladı.