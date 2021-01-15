Teşvik paketi altın fiyatını yukarı çekti

ABD'de Seçilmiş Başkanı Joe Biden'in açıkladığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni korona virüs teşvik paketinin ABD ekonomisinde toparlanmayı hızlandıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri altın fiyatlarını yukarı çekti.

Fed Başkanı Powell'ın varlık alımlarını azaltmanın zamanı olmadığını, enflasyon hedefine ulaşana kadar faizlerin artmayacağı söylemi de yukarı yönlü harekete destek verdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1855,77 dolar/ons seviyesine kadar toparlandı. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,32 artışla 1853,25 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatında güçlü yukarı hareket işaret olmadığını, yaşanan hareketin daha çok cari fiyat sevilerinde bir konsolidasyon çabası olduğunu ifade eden analistler altın fiyatı için ilk direnç olarak 1.861-1.869 dolar/ons aralığını işaret etmeye devam ediyorlar. Destek ise 1.833 dolar/ons seviyesinde.

ATA ALTIN

Alış: 2.930,00

Satış: 2.965,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.909,00

Satış: 2.953,00

GRAM ALTIN

Alış: 438,59

Satış: 438,66

YARIM ALTIN

Alış: 1.431,00

Satış: 1.453,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 716,00

Satış: 726,00

TAM ALTIN

Alış: 2.807,33

Satış: 2.862,87

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