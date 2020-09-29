Teşvik beklentisi piyasaları yukarı taşıdı

Geçen hafta piyasalarda yaşanan sert satış sonrası altın yeni haftaya toparlanma çabasıyla başladığı bir giriş yaptı. 1861 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, günün ilk saatlerine satıcılı başlarken 1848 dolar/onsla seansın en düşük seviyesini kaydetti. Seans ortasına doğru toparlanma gayesinde hareket eden sarı maden, ABD’den gelen teşvik paketi açıklaması sonrası pozitif bir seyirle hareket etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin virüsün etkilerini azaltmak için 2,2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi üzerinden anlaşılabileceğini duyurması piyasaları açısında oldukça pozitif bir söylem olarak öne çıktı. Tüm gün boyunca bu haberi fiyatlayan piyasalar altın fiyatının da yukarı doğru desteklenmesine sebep oldu. 1881 dolar/ons seviyesinde günü tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1’in üzerinde kazanç elde etmiş oldu.

Gümüş de teşvik haberlerinden nasibini alarak 22,88 dolar/onstan başladığı günü,23,67 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 3,46 kazancı hanesine yazmış oldu.

Platin günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken 883 dolar/onstan seanstı tamamladı ve günlük bazda yüzde 3,84 kazancı hanesine yazdı.

Paladyum birkaç gündür sürdürdüğü yatay yönlü hareketinin ardında dünkü seansta yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. Seansı 2270 dolar/onstan tamamlayan paladyum önceki güne kıyasla yüzde 2,16 kazançla tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda haftanın ilk seans gününde alıcıların iştahlı olması dolayısıyla işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 0,70 -1,00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 5.433 kg altın, 5.037 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.