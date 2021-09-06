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Testide pişen Cerrah fasulyesi festivalle tanıtıldı

İnegöl Belediyesi, ünlü Cerrah fasulyesini festivalle tanıttı.

Ekonomi 06.09.2021, 12:11
Testide pişen Cerrah fasulyesi festivalle tanıtıldı

İnegöl Belediyesi, ünlü Cerrah fasulyesini festivalle tanıttı.

Sevdam Cerrah Derneği işbirliği ile bu yıl ilk defa fasulye şenliği düzenlendi. Cerrah’ta 200 dönüm alana ekimi yapılan ve testide özel pişirme teknikleriyle sofraları süsleyen Cerrah kuru fasulyesi şenlikle tanıtıldı. Rumelili Orhan Kemal konserinin de yer aldığı şenlikte misafirlere kuru fasulye ikrâm edildi. Mahalle meydanında yapılan şenlik, testi içerisinde özel tekniklerle pişirilen kuru fasulyelerin ikrâmları ile başladı. Aynı zamanda bölgeye ait farklı lezzetler de davetlilere tattırıldı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Göreve geldiğimizde, kültür ve sosyal işlerle ilgili birimlerin bana bağlı olduğunun tebliğ edilmesinin ardından, ilk ziyaretime gelen dernek Sevdam Cerrah Derneği oldu. Bana o gün kuru fasulyeyi tanıtmak istediklerini söylediler. Maalesef pandemi dolayısıyla iki yıl gecikmeli olarak bu programı gerçekleştirebildik. Cerrah, sadece fasulyesiyle değil, fidesiyle, çöğürüyle ülkemize mal olmuş bir mahallemiz. Bizler de istedik ki Cerrah’ın kuru fasulyesinin güzel bir tanıtımı olsun. İnegöl’ümüzün bütün değerleri içerisinde bir de fasulyemizi parlatarak, aynı zamanda İnegöl yemeklerini tanıtmaya arzu ettik. Fasulyenin markalaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

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