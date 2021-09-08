TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde yapılandırma başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması çağrısında bulunarak, “Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Yapılandırma süresinin uzatılmasıyla rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB)’u ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları ile bir araya gelen Palandöken, esnaf ve sanatkarların şikayet ve taleplerini dinledi.

Korona virüs salgını nedeniyle esnafların zor günler yaşadığını hatırlatan Palandöken, “1.5 yıldır devam eden pandemi sürecinde esnafların kapalı kalması, mesleklere göre yarı açık, yarı kapalı olması nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadık. Sadece pandemi değil geçtiğimiz günlerde ülkemizin değişik bölgelerinde yangınlar çıktı. Pandemi bitti derken yangın başladı. Ciğerlerimiz yandı. Zaman zaman cumhurbaşkanımızla afet bölgelerine giderek incelemelerde bulunduk. Ardından hiç beklenmedik anda sel geldi. Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birliklerimiz, federasyonlarımız elinde hangi imkan varsa afet bölgelerine taşıyarak yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Yüce Allah bir daha böyle felaketleri ülkemizi uzak etsin. Göç meselesi de uluslar arası gelişmelerle ilgili. Allah kimseyi topraksız, vatansız, bayraksız bırakmasın” diye konuştu.

"Devletin yanımızda olduğunu hissettik"

Pandemi döneminde devletin yanlarında olduğunu hissettiklerini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, “Kira desteği gibi, kredi gibi, vergilerin ötelenmesi gibi meselelerde hükümet esnaflara karşı önemli bir duyarlılık gösterdi. Pandemi döneminde devletin yanımızda olduğunu hissettik. Yaklaşık 2 yıldır ödemelerdeki ötelemeler esnafları biraz daha rahatlattı. Hükümet yapılanma sürecini Eylül ayı sonuna kadar uzattı ama önümüzdeki dönemde de bu gündeme gelecek. Bu hafta sonunda Ahilik Haftası ile ilgili toplantıda da Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili ricada bulunacağız. Mutlaka ve mutlaka ötelenmesi lazım. Öte yandan taşıtlarda önemli bir sorun vardı. ÖTV ve KDV kalksın araçlar yenilensin piyasa canlansın deniliyordu. ÖTV’de düşüş oldu. Piyasaların canlanması, toparlanması lazım. Bunların hepsi zaman içerisinde olacak. Bu yılın sonuna kadar taksitlerin ötelenmesi ile ilgili çalışma devam edecek. Ondan sonra rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Korona virüs vakaları nedeniyle her gün 250 ila 300 insanının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Palandöken, "Bu da insanları tedirgin ediyor. Aşıya, mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Başka çaresi yok. Şehir efsanelerine inanmayacağız. Aşı yaptırmadan da oluyor, aşının faydası yok. Öyle olsa bu kadar bilim adamı çalışma yapar mıydı? Ben aşımı yaptırdım. Etrafımdakilere ya siz diye soruyorum. Aşınızı olun Allah göstermesin evinizde ailenizden birisine bir şey olduğunda yerine gelmez diyorum” şeklinde açıklama da bulundu.