TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincirler piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyor”

Zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa fiyatlarını alt üst ettiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor” dedi.

Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne Perakende yayası ile geçileceğini belirtti. Zincir marketlerin piyasanın dengesiyle oynadığının altını çizen Palandöken, “Perakende Yasası için çok geç kalındı. İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını zaman kaybetmeden bitirerek TBMM’den kısa sürede çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat haraketliliği durur” ifadelerini kullandı.

“Satmadıkları hiçbir ürün yok”

Zincir marketlerin çeşitli ürünlere yönelik yaptıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, “Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi ‘mini’ konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar” şeklinde konuştu.

“Esnafın tek umudu perakende yasası”

Perakende yasasının çıkarılmasında geç kalındığını ve artık daha fazla vakit kaybedilmeden zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır esnaf Perakende Yasası’nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor. Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz. Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükümet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat haraketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı. Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup israfa da yol açıyorlar. En önemlisi bazı ürünlerin yanında indirimli diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende Yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur.”