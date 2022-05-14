banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı”

Sosyal güvenlik düzenlemeleri gündemdeyken esnafın da BAĞ-KUR konusunda yaşadığı sıkıntıların unutulmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde maliyetlerin artması kazancın düşmesine neden olduğu için esnafımız borçlarını ödemekte zorlandı ve yapılandırmalar bozuldu. Sıkıntıda olan esnafımıza özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkânı tanınmalı. Aynı zamanda 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

Ekonomi 14.05.2022, 10:56
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı”

Sosyal güvenlik düzenlemeleri gündemdeyken esnafın da BAĞ-KUR konusunda yaşadığı sıkıntıların unutulmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde maliyetlerin artması kazancın düşmesine neden olduğu için esnafımız borçlarını ödemekte zorlandı ve yapılandırmalar bozuldu. Sıkıntıda olan esnafımıza özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkânı tanınmalı. Aynı zamanda 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini belirtti. BAĞ-KUR emeklilik prim günün 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, “Ülke ekonomisinin omuriliğini oluşturan esnafımızın sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar giderilmeli. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan bu konuda mağdur olan çok fazla esnafımız mevcut. Bununla birlikte BAĞ-KUR emeklilik prim günü sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündeme aldığı 3600 ek gösterge konusu gündemdeyken, emeklilikte yaşa takılanların talepleri, BAĞ-KUR’da prim gün sayısı ve düzeltilmesi gereken konular da unutulmamalı. Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince sosyal güvenlikteki eşitsizlikler düzeltilmeli” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızın biriken borçları için yeniden yapılandırma gerekli”

Temel girdi maliyetlerindeki artış ile kazancı düşen esnaf ve sanatkarların yapılandırmalarının bozulduğunu da hatırlatan Palandöken, “Ocak ayından itibaren elektrikten, akaryakıta pek çok girdi malzemesine zam geldi. Geçen yıl bin 234 lira olan BAĞ-KUR primi bu yıl bin 601 liraya yükseldi. Gelen zamlar ile esnafımızın kazancı giderleri kadar artmadı. Esnafın kazancının büyük bir bölümünü elektrik, doğalgaz ve akaryakıt masraflarına ayırması, vergi ve prim borcu ödemelerini zorlaştırdı. Bu da yapılandırmaların bozulmasına neden oldu. Yeniden etkin bir yapılandırma ile taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız ancak böylelikle rahat bir nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık