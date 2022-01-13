banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Perakende Yasası’na hız kazandırılmalı”

2 milyonu aşkın esnafın Perakende Yasası’nın vakit kaybetmeden hayata geçmesini beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taslak halinde Mecliste bekleyen ve esnafın haksız rekabete karşı korunmasının tek yolu olan Perakende Yasası bir an önce hayata geçirilmeli. Esnafın kuralsız ve haksız şekilde ilerleyen ticari hayatta ayakta kalması gittikçe zorlaşıyor” dedi.

Ekonomi 13.01.2022, 14:48
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Perakende Yasası’na hız kazandırılmalı”

2 milyonu aşkın esnafın Perakende Yasası’nın vakit kaybetmeden hayata geçmesini beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taslak halinde Mecliste bekleyen ve esnafın haksız rekabete karşı korunmasının tek yolu olan Perakende Yasası bir an önce hayata geçirilmeli. Esnafın kuralsız ve haksız şekilde ilerleyen ticari hayatta ayakta kalması gittikçe zorlaşıyor” dedi.

Yüzlerce farklı ürünün bir dükkanda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın artık ticari hayatta haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmadı. Bir dükkân ve on binlerce şubede onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen Perakende Yasası Meclisten bir an önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Ekmeği, sigarayı bakkal, fırın, kırtasiye ürünlerini kırtasiyeci, sebze meyveyi manav esnafı, eti tavuğu kasap esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci esnafı satmalı” diye konuştu.

“Adaletsizlik esnaf açısından artık son bulmalı”

Herkesin artık kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu tekelleşmeye karşı esnafımız bir de üreticinin kendisine ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden esnafta ürün pahalı algısı ile boğuşuyor. Bir üründen on tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincirlere farklı fiyat veriliyor. Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve zincirlerin açılış saatleri, konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Tütün mamulü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyete parayla sahip olunabilir ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı” dedi.

“Pastaneci esnafı gibi çalışıp, pastaneci gibi denetlenmiyorlar”

Haksız rekabet ortamının lokanta, pastane gibi çalışarak da yapıldığını belirten Palandöken şöyle devam etti:

“Zincir marketin içerisinde lokanta, fırın, pastane gibi yerler de mevcut. Bu yerler bir fırıncı esnafı ya da lokantacı esnafı gibi denetimlerden geçmiyor, belirlenen belgeleri almıyor, ayrı bir işletme gibi çalışmıyor. Bu haksız rekabet ortamını tetikleyen durumların son bulması için Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve bu adaletsizlik esnaf açısından son bulmalı” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11