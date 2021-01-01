TESK Genel Başkanı Palandöken: “Pandemide esnafa ilave prim teşviki verilmeli”

Pandemi döneminde esnafın sigorta prim yükünün mutlaka hafifletilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımızın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. 2021 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte esnaf ve sanatkarlarımızın ödediği en düşük Bağ-Kur primi aylık bin 234 TL’ye yükseldi. Geçmiş dönem borcu olmayan ve prim borcunu düzenli ödeyen esnafımız için yüzde 5’lik Hazine teşvikiyle birlikte bu tutar bin 172 TL’ye denk geliyor. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında geliri büyük ölçüde azalan esnafımızın prim borcunu düzenli ödemesi neredeyse imkansız. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza ilave prim teşviki verilmeli” dedi.

Pandemi döneminde işleri büyük ölçüde azalan esnaf ve sanatkarlar için ilave prim teşviki talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi kapsamında alınan tedbirlerle birlikte ülke genelindeki 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımız ile aileleri çok zor bir yılı geride bıraktı. Zaten iş hacmi daralan ve sırtındaki mali yükleri taşıyamayan esnafımız, brüt asgari ücretin yüzde 34,5 oranındaki sigorta prim borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Pandemi sona erene kadar esnafın sırtındaki sigorta prim yükü bir an evvel hafifletilmeli. Öncelikle pandemi koşulları göz önünde bulundurularak prim borcunu düzenli ödeyen esnafımıza verilen yüzde 5’lik Hazine teşviki artırılmalı” diye konuştu.

“İlave 6 puanlık prim desteği pandemi koşullarına uyarlanmalı”

2013’te başlayan ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde uygulanan ilave prim teşvikinin pandemi nedeniyle bu yıl tüm esnaf için uygulanması gerektiğini belirten Palandöken, “2013’te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlayan yüzde 5’lik Hazine prim teşvikine ilaveten prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi bu yıl pandemi nedeniyle tüm esnaf ve sanatkarımız için uygulanmalı. Gelişmişlik endeksi yerine pandemi koşulları dikkate alınarak sadece belirli illerde değil tüm illerimizdeki esnafımız için ilave prim teşvikine ihtiyaç var. Bu tür teşviklerle esnafa sağlanan her destek, aynı zamanda ülke ekonomisini de canlandırır” şeklinde konuştu.