banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Hibe destekleri sevindirdi”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hibe destekleri sevindirdi. Borçların ertelenmesi için Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim” dedi.

Ekonomi 17.05.2021, 21:40
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Hibe destekleri sevindirdi”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hibe destekleri sevindirdi. Borçların ertelenmesi için Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak ödenemeyen kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürmektedir. Bunun için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyerek, bu yönde olumlu bir adım atılarak tüm borçların faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım” dedi.
Yorumlar (0)
21°
açık