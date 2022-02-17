TESK Genel Başkanı Palandöken: “Her işletme sahibinin finansal okuryazarlığı iyi bilmesi gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ hakkında, “Her işletme sahibinin finansal okuryazarlığı iyi bilmesi gerekiyor. Zorluklar ile karşılaşmadan önce bunu fark etmeyi sağlayan bu eğitimin kaçırılmaması esnafımız için çok önemli” dedi.

Eğitimli, farkındalık oranı yüksek, ileri görüşlü esnaf olmanın işletmenin akıbeti için önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Anlaşma sağladığımız uluslararası katılım belgeli bu eğitimden her esnafımızın faydalanması, yaşanabilecek bir kriz durumunda alınacak önlemlerin üstesinden gelmek için bir anahtar görevi görüyor. Bu gibi eğitimlerin alınması bireysel farkındalık kazanılmasını sağlıyor. Üç kurumun işbirliği ile hazırladığımız ücretsiz olarak esnafımıza farkındalık katacak finansal okuryazarlık eğitimi, 20 Şubat Pazar günü saat 09.30 ile 17.30 arasında verilecek. Bu eğitime kayıt yaptırıp tam gün katılım gösteren esnafımıza uluslararası standartlarda katılım belgesi verilecektir” ifadelerini kullandı.

“Pandemi finansal okuryazarlığın önemini gösterdi”

Pandemi döneminde esnafın yaşadığı zorluklara değinen Palandöken, “Covid-19 virüsünün ülke ekonomisine yaptığı olumsuz ekonomik etkilerin başında birçok sektör etkilendiği gibi bu sektörlerin başkahramanları esnafımız için daha da zor geçti. Alınan önlemler esnafımızı ayakta tutmaya yönelik olsa da bu gibi olağanüstü durumlarda yaşanılan olumsuzlukların önüne geçmek için önceden karar almamızı sağlayan, yol gösteren finansal okuryazarlığın önemi pandemi döneminde daha fazla anlaşıldı. Bir daha bu gibi durumların üstesinden daha az zararla kurtulmak için esnafımız finansal okuryazarlık eğitimine katılım göstermeli” diye konuştu.