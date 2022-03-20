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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sigortaya olan ilgisi artacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2,5 milyona yakın esnaf ve sanatkarı temsil eden kurumumuz ve sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkârımızın sigorta konusunda bilinçlenmesi ve fayda sağlayacak adımlar atılması için DMW Uluslararası Eğitim Danışmanlık A.Ş. öncülüğünde eğitim seferberliği başlattık. Esnafımızın tamamı bu ücretsiz eğitimlerden faydalanmalı. Bu eğitimler ile esnafımızın sigortaya olan ilgisi artırılacak” dedi.

Ekonomi 20.03.2022, 10:42
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sigortaya olan ilgisi artacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2,5 milyona yakın esnaf ve sanatkarı temsil eden kurumumuz ve sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkârımızın sigorta konusunda bilinçlenmesi ve fayda sağlayacak adımlar atılması için DMW Uluslararası Eğitim Danışmanlık A.Ş. öncülüğünde eğitim seferberliği başlattık. Esnafımızın tamamı bu ücretsiz eğitimlerden faydalanmalı. Bu eğitimler ile esnafımızın sigortaya olan ilgisi artırılacak” dedi.

Sigorta ve risk yönetimi bilincini güçlendirme eğitimleri hakkında konuşan Palandöken, “Esnaf ve sanatkâra yönelik ücretsiz düzenlenen sigorta ve risk yönetimi eğitimi esnafın sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak için oldukça önemli. Hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, mümkün risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı. Bu eğitimde tarafların buluşmasına vesile olan başta DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Başkanı Ferhat Bozçelik’e, eğitim moderatörü ve DMW Genel Sekreteri Jülide Çilingir’e ve TSB Başkanı Atilla Benli ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımıza yönelik benzer faydalı projelerin de devamını bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Esnafın sigortaya olan ilgisi artacak”

İyi niyet mektubunun faydasına değinerek, esnafın bu eğitimlerle sigortaya olan ilgisinin artacağına inandığını ifade eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise, “Gündelik risklerin yanı sıra iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler, pandemi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle esnafımızın işlerini sürdürmekte zorluk çektiğinin bilincindeyiz. Bu noktada risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. TSB olarak bu eğitimleri sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor, sigorta okur-yazarlığının yaygınlaştırılarak sigorta bilincinin kazandırılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temel direği olan esnafımızla bir araya gelmek bu anlamda çok kıymetli. Tüm esnafımızı bu bilinçlenme hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ücretsiz çevrim içi eğitimler yıl boyu sürecek

2022 yılı boyunca ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerin ilki 6 Şubat Pazar günü başladı. Programda Bireysel Emeklilik Sistemi’nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılıyor. Eğitimler kapsamında ayrıca hasar tespiti ile sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler de veriliyor. Program sonunda DMW‘nin akredite olduğu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in uluslararası katılım belgesi verilen çalışmada yılsonuna kadar 30 eğitim ve 6 seminer yapılması planlanıyor. “ESİB-Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri”ne https://www.ifhaber.com/esib-egitimi/ adresinden kayıt yaptırarak katılmak mümkün.

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