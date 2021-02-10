TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımızda her cebe uygun 14 Şubat hediyesi var”

Sevgililer Günü alışverişlerinin esnaftan yapılmasının hem esnafı sevindireceğine hem de vatandaşın cebine uygun olacağına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “14 Şubat Sevgililer Günü alışverişlerinden esnafımız umutlu. Pandemi sürecinde kazancı düşen esnafımızda her cebe uygun hediye mevcut. Ayrıca bu Sevgililer Günü’nde çiçekçilerimiz belirli saatlerde dükkânı da açık olurken, eve sipariş de yapabilecek” dedi.

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa silmek için esnaftan alışveriş yapılmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıllarda artarak devam eden Sevgililer Günü alışveriş ciroları vardı fakat bu yıl pandemi nedeniyle net bir sayı vermek doğru değil. Fakat esnafımız da şimdiden eşini, sevgilisini, nişanlısını mutlu etmek isteyenler için umutla bekliyor. Sevgililer Günü alışverişleri, dolandırıcıların kol gezdiği rastgele sosyal medya hesaplarından yapmak yerine esnafımızdan yapılmalı. Her bütçeye uygun, herkesi mutlu edebilecek yüzlerce çeşit hediye vatandaşlarımızı bekliyor. Alışverişler ayakkabıdan çiçeğe, hediyelik süslerden takılara kadar çok fazla ürün ve fiyat yelpazesi olan esnafımızdan yapılmalı. Hem sevdiklerimizi hem de esnafımızı mutlu etmek için vatandaşlarımızı cadde esnafından alışveriş yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Sevgililer Günü’nde çiçekçiler açık ve eve servis de yapacak”

Sokağa çıkma kısıtlamasında çiçekçi esnafının açık olacağını hatırlatan Palandöken, “Sevdiğini mutlu etmek isteyen vatandaşlarımız için çiçekçilerimiz hafta sonu açık olacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında, Sevgililer Günü’nün hafta sonuna gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Buna göre çiçekçi esnafımız 12 Şubat Cuma akşam 20.00’den gece 12’ye kadar eve sipariş, cumartesi ve pazar günü sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında iş yerinde, akşam 22.00 ile gece 12’ye kadar eve servis şeklinde hizmet sunabilecek” dedi.