TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafa verilen kredilerin yanı sıra borç ertelemelerinin de faizsiz ötelenmesi gerekiyor”

Pandemi nedeniyle borçların ertelenmesinin esnafa tam çare olmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın derdine tam çare olması için verilen kredilerin yanı sıra borç ertelemelerinin de faizsiz ötelenmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 pandemisi sürecinden esnafın olumsuz etkilendiğini belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarların bu süreçte çektikleri kredilerin ve borçlanmaların faizsiz bir şekilde ötelenmesi gerektiğini söyledi. Esnafın birçok kalemde olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Pandemide en çok olumsuz etkilenen esnafımızın Temmuz ve Eylül ayı arasında ödenemeyen borçlarının ertelenmesi çok sevindirici oldu. Fakat düşük de olsa yine faiz olduğu için borç daha yüksek bir borç ile esnafın karşısında duruyor. Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıls onuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli. Esnafımızın derdine tam çare olması için verilen kredilerin yanı sıra borç ertelemelerinin de faizsiz ötelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Karşılıksız destek kaçınılmaz oldu”

Son dönemde yeniden Covid-19 pandemisinde artışların görülmesinin esnaf ve sanatkarı olumsuz etkileyemeye devam ettiğini ve esnafın sıkıntılarının giderilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, “Eski canlı günlere geri dönülmesi ve piyasaların hareketlenmesi için faizsiz ertelemenin yanı sıra aylardır kapalı olan bazı meslekler de karşılıksız maddi olarak desteklenmelidir. Aylardır kapalı olan kantinciler, nargileciler, kontak açamayan servisçiler, eğlence mekanları 1 Haziran itibariyle açılmalarına rağmen kahvehane ve kıraathaneler oyun yasağı kalkmadığı için müşteri bulamıyor. Açık olsalar da yasaklar sebebiyle müşterilerini kaybeden, kapalı olduğu için hiçbir iş yapamadıkları için sıkıntıları her geçen gün artan evlerine ekmek götüremeyen esnafımıza karşılıksız maddi yardımda bulunulması artık kaçınılmaz. Çünkü işini açamayan açsa da yasaklar nedeniyle müşteri gelmeyen ve evine ekmek götüremeyen esnafımızın bu desteğe çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu.