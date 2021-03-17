TESK Genel Başkanı Palandöken: “Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması nefes aldırır”

EPDK’nin akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “EPDK tarafından petrol fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyoruz. Çünkü bu uygulama ile hem vatandaş hem de esnafımız rahat bir nefes alacak. Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir kârı olacaktır. Bu da pandemi ortamında 1 yıldır olumsuz etkilenen halkımızı ve esnafımızı A’dan Z’ye her alanda ve ürün fiyatlarında olumlu etkileyecektir” dedi.