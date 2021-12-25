TESK Başkanı Palandöken’den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Market fiyatlarının döviz kurunun inmesinden sonra fiyatlarında indirim yapmasını gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda TESK olarak çağrımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, marketlerde indirim görmeyi beklerken zamlarla karşılaşıldığını belirterek açıklamalarda bulundu. Dövizi bahane edenlerin fahiş zamlarını bahane ettiğinin ispatlandığını belirten Genel Başkan Palandöken şunları dedi:

“Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda TESK olarak çağrımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da beklentisi, çağrısı bu yöndeyken bu zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Doğal olarak indirim beklerken fiyatların aynı kalması bile zam sayılırken bir de peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürüne yani döviz ile ilgisi olan ürüne de olmayan ürüne de tekrar yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı.”