TESK Başkanı Palandöken: “Ekonomik gelişimin kilit noktası girişimcilik ruhudur”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik gelişimin, gelişimle birlikte işsizliğin azalması, istihdamın artması gibi zincirleme büyümenin kilit noktası girişimcilik ruhudur” dedi.

Girişimcilik Haftası sebebiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, girişimci niteliği olan meslek kollarının nesilden nesile aktarılabildiğini belirterek, “Ekonomik gelişimin, gelişimle birlikte işsizliğin azalması, istihdamın artması gibi zincirleme büyümenin kilit noktası girişimcilik ruhudur. Girişimci ruhu olan bireyler, girişimcilik atılımları olmadan bir ülkenin büyümesinde ve ilerlemesinde daima olmazsa olmazdır. Birçok esnaf ve sanatkar meslek kolu girişimci niteliğinde olan adımlarla kurulmuş ve nesilden nesle süregelmiştir. Hayatımızda ve dünyamızda sürekli yeni ihtiyaçların doğması, eski usullerin önemini yitirmesi durumunu pandemiyle birlikte daha çok anladık. Birçok alışkanlığı geride bırakırken, yeni normal diye tabir edilen başlangıçlara imza attık. Değişen dünyada değişen ihtiyaçlara her daim cevap bulabilecek tüm girişimci ruhların Girişimcilik Haftası’nı kutluyorum. Heveslerinin hiçbir zaman kırılmadığı, pes etmeyi hayatlarından çıkarttıkları, hayatları boyunca daha fazla imkan ve seçenek ile birlikte gelişime açık olmalarını diliyorum” dedi.