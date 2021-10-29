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TESK Başkanı Palandöken'den 'Ticari Akaryakıt' çıkışı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu" dedi.

Ekonomi 29.10.2021, 13:42
TESK Başkanı Palandöken'den 'Ticari Akaryakıt' çıkışı

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın en önemli maliyet kaleminin akaryakıt olduğunu ve bu nedenle esnafa ticari akaryakıt verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Akaryakıt kalemi esnafımızın en önemli maliyet kalemiyken, A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Son gelen zamlar esnafımızı çok zorlamaya başladı. Bu akaryakıt zamları, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini artırarak kazancın azalmasına sebep oluyor. Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi" diye konuştu.

'ESNAFIMIZDAN KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ ALINMAMALI'

Taşımacı esnafının en azından bir süre zorunlu köprü ve otoyol geçişlerinden muaf olması gerektiğini işaret eden Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

Ticari akaryakıttan sonra maliyet kalemlerinin en önemlilerinden birisi de zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri. Esnafımızdan bu ücretler en azından bir süre, pandeminin etkileri tamamen azalana kadar alınmamalı. Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bu geçişler nedeniyle gelen cezalar, bu cezalardan doğan icralar da durdurulmalı. Şoför esnafımızın maliyetini artıran bu durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkileyecektir. Esnafımızın maliyetleri artmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir ücrete zam da yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zam altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli."

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