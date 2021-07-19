TESK Başkanı Palandöken: “Bu bayramın pandemi etkilerinin olduğu son bayram olmasını umut ediyorum”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu Kurban Bayramı’nın pandemi etkilerinin olduğu son bayram olmasını umut ediyorum” ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı vesilesi ile yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı özel gün ve bayramlarda son 2 yıldır sevdiklerimizden uzakta, evlerimizde kaldık. Bu Kurban Bayramının pandemi etkilerinin olduğu son bayram olmasını umut ediyor, tüm esnaf ve sanatkârımızın kazancının bereketlenerek arttığı, ülkemizin sağlıklı ve huzurlu günlere eriştiği bir bayram diliyorum. Bir sonraki bayrama huzurla erişmek için kurban kesiminde bıçaklara, yollarda trafik kurallarına, kalabalık ortamlarda sosyal mesafemize dikkat edelim” değerlendirmesini yaptı.