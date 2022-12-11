Tescilli portakalda hasat başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde, coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen portakalın hasadı başladı. Dalında kilosu 5 TL olan Kozan portakalı verimiyle de üreticisini sevindirdi.

Kozan’ın Bucak bölgesinde binlerce dönüm arazide yetişen tescilli portakal, ince kabuklu ve lezzetli oluşu ile iç ve dış piyasadan yoğun talep görüyor. Geçen yıl dalında 1,5 TL’den alıcı bulan portakalın bu yıl kilosunun 5 TL olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça, "Bölgemiz 5 muhtarlıktan oluşuyor ve Kozan portakalı buradan yetişiyor. Bu yıl fiyatı nedeniyle üreticilerimizin yüzü gülüyor. Lezzetli, ince kabuklu ve sulu olması nedeniyle diğer portakallara göre yoğun talep görüyor ve hem yurt içine hem yurt dışına gönderimi oluyor" dedi.

Üretici Ahmet Yüceler ise 5 dönüm arazide hasat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Isparta birçok şehre portakal gönderiyoruz. Bu yıl da dalında 5 TL’den satılması bizleri mutlu etti" diye konuştu.