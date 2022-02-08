banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Tescilli Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu

Türkiye’nin en erkenci tescilli karpuzunun yetiştiği Adana’da fideler toprakla buluştu. Artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanlarında azalma yaşanırken, üreticiler bu sene karpuzun kilogram fiyatının en az 2 liranın üzerinde olmasını bekliyor.

Ekonomi 08.02.2022, 10:25
Tescilli Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu

Türkiye’nin en erkenci tescilli karpuzunun yetiştiği Adana’da fideler toprakla buluştu. Artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanlarında azalma yaşanırken, üreticiler bu sene karpuzun kilogram fiyatının en az 2 liranın üzerinde olmasını bekliyor.

Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye’nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da fideler, Ocak ayında yaşanan yağışlar ve don nedeniyle Şubat ayında Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’nde dikilmeye başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuzlar olarak satılacak.

Üreticilerin önemli gelir kaynağı

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca da ‘coğrafi işaret belgesi’ verilen Adana karpuzunda yıllık yaklaşık 750 bin ton verim alınıyor ve en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip. Ancak girdi maliyetlerinin artması nedeniyle geçen sene 120 bin dönüm alanda ekilen karpuzda bu sene yüzde 20’lik azalış bekleniyor.

Adana karpuzunu tescilleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Doğan, “Normalde Adana karpuzu Ocak ayında ekilirdi ancak bu sene havaların çok sert geçmesinden dolayı karpuz ekimine Şubat ayının ilk haftası başlanıldı. Çiftçilerimiz 2019, 2020 ve 2021 yıllarında karpuzdan maalesef para kazanamadı. Bu sene karpuz ekimi 3 yıl aradan sonra azaldı. Karpuzun geçen sene dönüme 5-6 bin lira maliyeti varken bu sene 10-12 bin lirasında değişmekte. Fidenin tanesi geçen sene 2 buçuk lira iken bu sene 5 ile 6 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

“Adana karpuzu bir marka”

Hava şartları nedeniyle ekim geciktiği için hasadın da gecikeceğini vurgulayan Doğan, “Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında karpuzu hasat ederdik ancak bu sene Mayıs ayının ortasında veya sonuna doğru hasat başlayacak. Eğer havalar çok sıcak giderse hasat erken olacak. Adana’da Mayıs’ın 15’inden Temmuz sonuna kadar hasat yapılmakta. Adana karpuzu bir marka ama 3 yıl zarar edince bu yıl ekim alanları gördüğümüz kadarıyla azaldı. Çiftçilerimiz hangi üründen para kazanıyorsa o ürüne yönelmekte” ifadelerini kullandı.

“Hasat başlayınca fiyatlar düşer”

Geçen sene turfanda karpuzun kilogramının 30 kuruşa kadar düştüğünün altını çizen Doğan, bu sene fiyatların 2 liranın altında kurtarmayacağını söyledi. Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

“Bu sene 12 bin lira maliyet var. Turfanda karpuzun 2 liraya maliyeti olacak. 2 liranın altında olması zarar ettirir. Turfanda karpuzda dönüme 4-5 ton verim alınacak. 2 liraya satılırsa eğer maliyet kurtarılacak. Karpuzun kilogram fiyatı 3 liranın üzerinde satılırsa çiftçimiz buradan para kazanacak. Ovada ekilecek karpuzlarda hasat edildiği zaman fiyatlar düşecek."

İlçede 100 dönüm alanda karpuz ekimi yapan çiftçi Veli Şahbaz, “Geçen sene 300 dönüme karpuz ekmiştim ama bu sene 100 dönüme düşürdüm. Fiyatların en az 2 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11