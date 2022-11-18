Terörün yerini huzura bıraktığı Cudi Dağı etekleri pamuk tarlalarına dönüştü

Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı etekleri terörün yerini huzura bırakmasıyla pamuk tarlalarına dönüştü. Tarlalardaki pamuk, genç kızların gelir kaynağı oldu.

Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Silopi ilçesinin Cudi Dağı eteklerindeki tarlalarda pamuğun hasadı, yöredeki genç kızların geçim kaynağı oldu. Cudi Dağı eteklerindeki pamuk tarlalarında sabahın erken saatlerinden itibaren çevre köylerden minibüslerle gelen genç kızlar, pamuk hasadına başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan genç kızlar, evlerinden getirdikleri yemekler ile kahvaltı yaptıktan sonra güneş batana dek tarlada çalışıyor.

Dikenler arasından pamuk toplayan genç kızlar, pamuk hasadında çalışarak, aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirtti. Mevlüde Özkan, “Gün boyu güneşin altında çalışıyoruz. Sabah saat 04.00’da uyanıp, akşam saat 19.00’da eve gidiyoruz. Günde 100 kilo toplayabilirsek, 250 TL kazanıyoruz. İşimiz çok zor. Parmaklarımız hepsi patlıyor. Okul okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Çünkü aileme destek olmak zorundayım. Biz bu işi isteyerek yapmıyoruz, mecbur olduğumuz için yapıyoruz” dedi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, pamuğun 3 ilçede ekildiğini söyledi. Demirel, "Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde üretimi yapılıyor. 2021 yılında 45 bin dekar alanda üretim gerçekleştirmiştik. 2022 yılında ise 60 bin dekar alanda bir üretim gerçekleştirdik. 2021 yılında 29 bin ton pamuk elde edildi. 2022 yılında ise 39 bin ton elde edilecek. 2022 yılında çiftçilerimize 40 milyona yakın bir destekleme çalışmamız devam etmektedir. İlimizde pamuk üretiminin olması biraz da dışa bağımlılığı düşürdü. Eskiden Şırnak dışarıya göç veren bir ildi. Çukurova’ya gidip çalışırlardı. Bizim şimdi kadın çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada kadınlarımız kendi arazilerinde, kendi bölgelerinde, kendi istihdam alanlarında, kazançlarını sağlamaktadırlar. Bu da bizim için güzel bir alan çalışması olmuştur" diye konuştu.