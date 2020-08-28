Terör zulmünden kurtulan Resulayn, gümrük kapısıyla nefes alacak

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleriyle, uzun yıllar PKK/YPG terör örgütü zulmü altında kalan ve Türkiye’nin terörden arındırdığı Barış Pınarı Bölgesi’nin büyük kentlerinden Resulayn’ın ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak olan Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi.

Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in bir süredir bizzat ilgilendiği Ceylanpınar Gümrük Kapısı, saha düzenlemesi, kantar ve idare tesislerinin oluşturulmasının ardından ticari araç geçişlerine açıldı. Sınırın karşı tarafındaki düzenlemeleri Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın Türkiye tarafındaki çalışmalar ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapıldı.

Ceylanpınar planlı alanının kuzeyinden başlayıp, güneydoğusundan ulaşımın sağlandığı gümrük kapısının sahası, mayından temizlenen alan üzerine kuruldu. Planlama, istimlak ve inşaat aşamalarıyla yakından ilgilenen Vali Abdullah Erin, istimlak konusunda sorun yaşanan aileleri ziyaret ederek, tüm haklarının korunacağı sözünü vermiş, gümrük kapısının Ceylanpınar ve Türkiye için önemine dikkat çekmişti.

Terörün izleri ekonomik olarak da silinecek

Kapının açılmasıyla birlikte, yıllarca PKKYPG terör örgütü zulmünde kalan ve Türkiye tarafından terörden arındırılan bölge büyük bir ekonomik nefes alacak.

Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın hizmete girmesinin bölge için tarihi bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Erin, “Burası Ceylanpınar’ın nefes alması için çok büyük bir imkan. Kapının açılmasıyla iş imkanları artacak, ticaret gelişecek, ekonomi canlanacak. Bu yatırımla sınırın hem Türkiye tarafı hem de karşı taraf büyük kazanımlara sahip olacak. Ceylanpınar Gümrük Kapımızın açılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ticaret Bakanımıza, Gümrükler Genel Müdürlüğümüze ve bizzat sahada çalışarak bu yatırım gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.