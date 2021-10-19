Terme’ye 2,5 milyonluk istihdam projesi

Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki istihdamı ve alternatif tarım imkanlarını arttırmak için yürüttüğü projelerine bir yenisini ekledi. Kılıç, kalkınma ajansı ile 2,5 milyonluk istihdam projesi imzaladı.

Daha önce Alternatif tarıma destek için 3,5 milyonluk yatırımla Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek istiridye mantarı kompost tesisini kuran Başkan Kılıç, Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan 2,5 milyonluk Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi için kalkınma ajansı ile protokol imzaladı.

“Ağırlıklı kadın istihdamı sağlanacak”

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan 320 proje arasından seçildiğini dile getiren Başkan Kılıç, "Sanayi Bakanlığı SOGEP kapsamında onaylanan Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapmasında 1 milyon 970 bin TL’si hibe toplam 2 milyon 500 bin TL yatırım yapılacak. Bu proje ile Karacaköy Mahallemizde 3,5 milyonluk yatırımla tamamladığımız Karadeniz Bölgesi’nin ilk istiridye mantarı kompost tesisini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Proje kapmasında ağırlık kadın istihdamı olmak üzere 15 kişiye istiridye mantarı üretimi için çadır, malzeme ve ekipman desteği verilecek. Mantar üretimi konusunda eğitim verilecek. Bu hibeden yararlanmak isteyen kişiler daha sonra belirlenecek tarihte ön başvuru yapacaklar. Ön başvuru ve şartları yakın zamanda belediyenin sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecek. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.