Terme’nin meşhur lezzetleri tanıtılacak

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "18 Aralık Pazar günü ilçemizde gerçekleştireceğimiz ‘Pide-Pirinç-Balık Festivali’ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Terme Belediyesi, geçtiğimiz ay yapmayı planladığı ve ertelenen ’2. Pide-Pirinç-Balık’ Festivali için tüm hazırlıklarını için tamamladı. Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçen ay ertelediğimiz festivalimizi 18 Aralık Pazar Günü tüm hemşerilerimizle bir araya gelerek gerçekleştireceğiz. Geçen yıl hamsi olarak başlattığımız festivalimize bu yıl yöresel lezzetlerimiz pirincimizi ve pidemizi ekledik. Pilav kazanlarımız kaynamaya, pide fırınlarımız ısınmaya, hamsi için ızgaralar közlenmeye başladı. Hafta sonu birçok yöresel lezzetin yer alacağı, birbirinden değerli şeflerimizi ve uluslararası gurmeleri ağırlayacağımız yarışmalar yapacağız. Misafirlerimiz bu festivalde Termemizin pide ve pirinci başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi tadacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Kılıç ayrıca, "Meşhur yöresel lezzetlerin yanında festivalimizi Doğukan Alsay ve KOLİVA Grubu’nun muhteşem sahne programları ile taçlandıracağız. Tüm hemşehrilerimizi bu muhteşem festivalde ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu.