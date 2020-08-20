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Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip

TERMAL KAMERALI ISI ÖLÇER İLE ÖĞRENCİLERE YAKIN TAKİP

Ekonomi 20.08.2020, 10:53
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Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip

İstanbul’da okullarda kullanılması amacıyla ‘termal kameralı ateş ölçer’ sistemi geliştirildi. Sistem ile okul girişlerinde öğrencilerin ateşleri ölçülecek, sonuçlar velilere SMS yoluyla gönderilecek. Bu sayede okulda virüsün önlenmesi amaçlanırken öğrencilerden elde edilen kayıtlar, bir eğitim ve öğretim yılı süresince sistemin bilgi deposunda tutulabilecek.

Okulların 21 Eylül tarihinde açılması gündemdeyken İstanbul’da okullar için geliştirilen ‘Termal kameralı ateş ölçer’ sistem ile öğrenciler okula girerken yüz tanıması ve ateşleri ölçülerek girecek. Bu sistem ile öğrencilerin günlük şekilde velilerine SMS yoluyla ateşleri bilgilendirilecek. Sistem, geçmişe dönük 1 yıla kadar girişleri kayıtlı tutulacak ve böylelikle öğrencinin üç ay öncesindeki ateşleri de kontrol edilebilecek.

“Öğrencinin ateşi yüksek çıktığında sistem sesli bir şekilde uyarı verip merkeze bilgi aktarıyor”

Sistemin maskeli ve maskesiz bir sitem olduğunu belirten geliştirici firma Pelinsan Elektronik’in üst yöneticisi Gökhan Bark, “Bu sistem ile okul girişlerinde öğrencilerin ateşi, isimleri ve sınıfları kaydediliyor. Ardından sistem otomatik olarak öğrencilerin okul girişindeki ateş sonucunu velilere SMS yoluyla yönlendiriyor. Sistem yüz tanıma ile çalışıyor. Öğrencinin ateşi yüksek olduğunda ise sistem sesli bir şekilde uyarı verip merkeze bilgi aktarıyor. Bu sistemi yapmaktaki amacımız ailenin bilgisi dâhilinde çocuklarının okula giriş esnasında ki ateşleri anlık bir şekilde öğrenmeleri oldu. Sistemin arka yüzünde bir ara yazılım var. Bu ara yazılımın okulun sistemine kurulumu yapılıyor. Ardından öğrencinin maskeli ya da maskesiz yüz tanıma işlemi yapılıyor. Böylelikle sistem öğrencinin 1 yıla kadar giriş kayıtlarını alabiliyor. Öğrencinin üç ay önceki ateşini merak ettiğimizde sistemden rahat bir şekilde bakılabiliyor. Yaptığımız araştırmaya göre de sistemin veliler tarafından yüzde 100 olumlu karşılandığını gördük. Bu sistem Türkiye’de ilke defa turnikeli termal ateş ölçer kamera olarak firmamız tarafından geliştirildi. Bundan sonra ise diğer okullarda da yaygınlaşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin hem yoklamaları alınıyor hem ateşleri ölçülüyor”

Sistemin çok güzel olduğunu belirten okul kurucularından Harun Yalçın, “Öğrencilerin hem yoklamaları alınıyor hem ateşleri ölçülüyor. Sadece öğrencilerin değil okula giren herkesin yüz tanıma sistemiyle kayıt altına alıp ateşleri ölçülüyor. Sistem aynı zamanda okulun sunucusuna da yansıyor ve kontrol altında tutulabiliyor. Ateş yüksek olduğunda sistemin uyarı verip geçiş vermemesi çok güzel ve bu şekilde de güvenliğimiz okul girişinde kontrol altına alınmış oluyor. Okulumuzda sürekli hizmet veren bir sağlık birimimiz mevcut. Ateş alarm uyarası verdiği anda gerekli sağlık ekibimiz hastaneyi arayarak kontrol altında hastaneye taşınıyor” ifadelerini kullandı.

Bu sistemin okula gelinmesi için güvenilir olduğunu belirten öğrenci Serhat Denizgezen, “Sistem çok güzel olmuş. Yüz tanıma ve ateş ölçer sistemi var. Ateş ölçer yüksek çıkarsa okula almıyorlar ve ayrıca sonucu velilere SMS yoluyla gönderiyorlar. Böylelikle okula güvenli bir şekilde girmemizi sağlıyorlar” dedi.

Sistemin öğrenciler için yararlı olduğunu belirten öğrenci Dilan Özdemir, “Kalabalık bir okul ortamında girişlerin zor ve sıkıntılı olacağı için bu sistem bizler için daha iyi oldu. Ateş ölçer sayesinde kim girebilir kim giremez belirleniyor ve ailelerimiz SMS gittiği içinde onlarında akıllarında soru işareti kalmıyor” dedi.

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