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Terma City hem tatil hem de sağlığın adresi olacak

Yılda 50 milyar dolarlık bir potansiyel taşıyan sağlık turizmi yeni nesil otelciliğin merkezinde yer almaya başladı. Özellikle ekonomik gücü olan genç ve orta yaş turistler konaklamak ve yeni ülkeler görmek isterken aynı zamanda da sağlıkları için de hizmet almak istiyor.

Ekonomi 04.03.2021, 13:13
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Terma City hem tatil hem de sağlığın adresi olacak

Yılda 50 milyar dolarlık bir potansiyel taşıyan sağlık turizmi yeni nesil otelciliğin merkezinde yer almaya başladı. Özellikle ekonomik gücü olan genç ve orta yaş turistler konaklamak ve yeni ülkeler görmek isterken aynı zamanda da sağlıkları için de hizmet almak istiyor.

Dünyada trilyonlarca dolarlık bir potansiyele ulaşan sağlık turizmi Türkiye’de de önemli aşamalar kaydetti. Türk doktorlarının başarıları dünya çapında tanınmaya başladı. Türkiye’nin en önemli ihraç kalemi Türk sağlık sistemi olma yolunda. .

Bu nedenle de termal turizme yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City Oteli’nde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak hizmet listesine sağlığı da eklemeyi hedefledi. Otelde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi için 1000 m2 alan tahsis etti. Terma City yönetim kurulu kurumsal firmalar ile anlaşma sağlamak için görüşmelere başladı.

Türkiye yılda 5 milyar dolarlık sağlık turizmi elde ediyor. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık sisteminin eski ve hantal olması ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle yabancı turistlerin ilgisi Türkiye’ye yönlendi. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran ve Irak’tan turistler sağlık ve termal turizm için geliyorlar.

Yalova Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerin içerisinde yer alıyor. Sağlık turizmi için gelenlerin konaklama ile ilgili sıkıntılarını da ortadan kaldırmayı planlamak amaçlı düşünülen projeyle Terma City fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri ve termal suyun gücü ile birleşerek yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Terma City bu yeni akım proje ile yurt dışından yılda 200 bin hasta getirmeyi hedefliyor.

On iki ay hizmet veren 2.200 yatak kapasitesi ile yurdun her köşesinden de rahatlıkla hasta kabul edebilecek.

Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Termal otellerin de ‘lüks tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. "Termal oteller sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için dizayn edildi. Biz buna yeni nesil termal diyoruz” dedi. Türkiye’nin Termal turizmi alanında son on yılda reformlar yaşadığını ve bu düzenlemeler sayesinde dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürdüğünü anlatan Talas, “Şimdi yeni akım bir proje oluşturarak sağlık sektöründeki başarılı markalarla güçlerimizi birleştirip turizm gelirini ve turist sayısının arttırılması hedeflemekteyiz. Bu proje ile yerli yabancı 350 bin hasta getirmeyi de hedefliyoruz. Otelimizde Tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurmak için kurumsal firmalar ile görüşmelere başladık” diye konuştu.
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