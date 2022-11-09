Terma City Aqua ve Fizyoterapi Merkezi ile sağlık turizmine dev adım

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City Oteli konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Otelin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Terma City Aqua & Fizyoterapi Merkezi günde 300 hastaya hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Bin 500 metrekare alana kurulu merkezde kaplıca havuzu, aquaterapi havuzu, talasoterepi havuzunun yanında 200 metrekare rehabilitasyon salonu, 150 metrekare elektroterapi odası, acil ünitesi, dört bekleme odası yer alıyor. Türkiye’nin en donanımlı tesislerinden biri olan merkezde uzman doktorlar görev da görev alıyor. Aqua ve Physiotherapy Center işbirliğiyle hizmete alınan merkez ile sağlık turizmi alanında da hizmet verecek tesis yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Açılışta konuşan Vali Muammer Erol, tesisin sağlık turizmi açısından şehre önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Yılda 50 milyar dolarlık bir potansiyel taşıyan sağlık turizminin yeni nesil otelciliğin merkezinde yer almaya başladığını söyleyen Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas ise “Türkiye’nin Termal turizmi alanında son on yılda reformlar yaşadığını ve bu düzenlemeler sayesinde dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürüyor” dedi.

Yılda 200 bin yabancı hasta hedefi

Talas, Türkiye’nin yılda 4.5 milyar dolarlık sağlık turizmi elde ettiğini ifade etti. Talas, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık sisteminin eski ve hantal olması ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının da çok yüksek olması nedeniyle yabancı turistlerin ilgisinin Türkiye’ye yönlendiğini belirterek, “Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran ve Irak’tan turistler sağlık ve termal turizm için geliyorlar. Terma City Aqua & fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri ve termal suyun gücü ile birleşerek yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacağını ön görüyoruz. Terma City Aqua bu yeni akım proje ile yurt dışından yılda 200 bin hasta getirmeyi hedefliyor. On iki ay hizmet veren 2 bin 200 yatak kapasitesi ile yurdun her köşesinden de rahatlıkla hasta kabul edebilecek” diye konuştu.

Uzman Doktor Vedat Yakıt ise tesisin Türkiye’nin en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduğuna vurgu yaptı.