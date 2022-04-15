Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı.

Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.