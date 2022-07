TEMSA’dan Meltem ve Türker Turizm’e 25 araçlık teslimat

Teknoloji odaklı yatırımlarıyla dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yerini alan TEMSA, Türkiye’deki otobüs ve midibüs pazarında uzun yıllar koruduğu pazar liderliğini pekiştirecek adımlara devam ediyor.

TEMSA, Türkiye’nin önde gelen servis ağlarıyla olan iş birliklerine her geçen gün bir yenisini eklerken, sektörün önde gelen iki firmalarından Meltem Turizm ve Türker Turizm ile 25 araçlık yeni bir anlaşma imzaladı. 15 Safir Plus model ve 10 adet Maraton VIP model otobüsün şirketlerin filosuna katılmasına ilişkin düzenlenen tören, TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA Satış ve Pazarlamadan sorumlu GMY Hakan Koralp ve TEMSA Satış Direktörü Baybars Dağ ev sahipliğinde Meltem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balta, Türker Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yekta Türker ve Havaist Genel Müdürü Volkan Bozkaya’nın katılımıyla düzenlendi.

İLK 5 AYDA BÜYÜK SATIŞ BAŞARISI

Düzenlenen teslim töreninde konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA olarak, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni yılın ilk yarısında da aynı ivme ile ilerlediklerini söyleyerek, “2021 yılında ortaya koyduğumuz büyüme stratejisiyle yola devam ediyoruz. 2021’de yakaladığımız ivmeyi bugünün zorlu pazar koşullarında da koruduğumuz için son derece mutluyuz. Yılın ilk 5 ayında yakaladığımız 252 araçlık satış performansıyla, geçtiğimiz yıl yaptığımız satışın yüzde 46’sını ilk 5 ayda gerçekleştirmeyi başardık ve toplam satışlarımızı da yılın ilk 5 ayında yüzde 15 yukarı çektik. Hedefimiz, bu büyüme performansının yılın ikinci yarısında buradaki performansımızın daha da yukarı çıkması.

Bu iş birliğini, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürekten inanan; üreterek, istihdam yaratarak ve yatırım yaparak, ülkemiz ekonomisi için taşın altına elini koyan firmaların ortak bir vizyonda buluşması olarak tanımlıyorum. Aslında bu 25 araçlık teslimat, burada bulunan tüm sektör paydaşlarının ülke ekonomisine duyduklarının güvenin de bir sembolü. Umuyorum ki güç birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek. diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ADIM

TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise, Türkiye’nin önde gelen iki servis ağlarından Meltem Turizm ve Türker Turizm ile yaptıkları bu anlaşmanın TEMSA’nın yanı sıra Türkiye ekonomisi için de büyük bir önemi bulunduğunun altını çizerken, “İki şirket ile de uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğinin artarak devam ettiğini görmek bizler için işimizi doğru yaptığımızın en önemli göstergesi. Bugün hem Meltem Turizm hem de Türker Turizm ile 15 yılı aşkındır süregelen bir iş ortaklığımız var. Bu teslimatlarla bu iş ortaklığını güçlendirmenin, pekiştirmenin, mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere duydukları güven için de kendilerine sonsuz teşekkür ederiz. Her zaman daha iyisini arayan, daha güvenlisini ve daha çevrecisini araştıran bir şirket olarak; çağın gerektirdiği tüm teknolojik özelliklere sahip, yolcu ve çalışan konforunu en üst düzeyde temin eden araçlarımızın Türkiye’nin lider kurum ve kuruluşları tarafından tercih ediliyor olması bizler için büyük gurur kaynağı. Bu vesileyle teslim ettiğimiz araçların şirketlere hayırlı olmasını diliyoruz.

EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, KALİTELİ ARAÇ FİLOMUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meltem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balta, Türk otomotiv sanayisinin en köklü firmalarından olan TEMSA ile sürdürdükleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Balta, “Meltem Turizm olarak yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yandan da işimizi daha iyi yapabilmek ve yolcularımıza en iyi hizmeti verebilmek için en doğru tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işte en büyük sermayemiz insan kaynağımız ve kaliteli araç filomuz. Bu noktada TEMSA ile 2005’ten bu yana olan iş birliğimizden çok memnunuz. Gerek bütçe dostu araçları gerekse satış sonrası hizmetleriyle her zaman yanımızdalar. Şu an filomuzda TEMSA markalı 25 adet Prestij SX ve 100 adet Maraton ve Safir araçlarımız mevcut. Bugün teslim aldığımız 8 Maraton VIP ve 12 Safir Plus aracımızın yine performans verimliliği ve yakıt tasarrufu açısından faaliyetlerimize büyük katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK STANDART VE KONFOR TERCİH SEBEBİMİZ

Türker Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yekta Türker ise, TEMSA ile iş birliklerinin 22 yıla dayandığına dikkat çekerek, “Filomuzda bulunan TEMSA markalı araçlardan duyduğumuz memnuniyet yeni yatırımlarım tercihlerimizi de TEMSA’dan yana kullanmamıza vesile oldu. Bu işte en önemli odak noktamız ise müşterilerimiz. Bizlere hayatlarını emanet eden müşterilerimizin emniyeti ve konforu bizler için her şeyden daha değerli. Bu kapsamda bugün teslim aldığımız yüksek emniyet standartları ve konforlu sürüş deneyimine sahip yeni 2 Maraton VIP ve 3 Safir Plus aracımızı filomuza dahil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Havaist Genel Müdürü Volkan Bozkaya da TEMSA markalı otobüslerden performans ve konfor anlamında çok memnun olduklarını dile getirerek, “Bu konuda en büyük referansımız yolcularımız. Yüzde yüz memnuniyet odaklı çalışıyoruz. TEMSA, araç içi ekipmanlardan sürüş konforuna, güvenlikten satış sonrası hizmetlere kadar tüm argümanları fazlasıyla karşılıyor. Hizmete alacağımız yeni araçlarımız için şimdiden çok heyecanlıyız” diye konuştu.