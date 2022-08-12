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Temmuz’da en çok Sefo dinlendi

Temmuz’da fizy’de en çok dinlenen şarkı Sefo’nun ‘Tutsak’ şarkısı olurken en çok beğenilen şarkı ise son zamanların popüler grubu olan KÖFN’ün ‘Bi’tek ben anlarım’ şarkısı oldu.

Ekonomi 12.08.2022, 12:44
Temmuz’da en çok Sefo dinlendi

Temmuz’da fizy’de en çok dinlenen şarkı Sefo’nun ‘Tutsak’ şarkısı olurken en çok beğenilen şarkı ise son zamanların popüler grubu olan KÖFN’ün ‘Bi’tek ben anlarım’ şarkısı oldu.

Temmuz ayında fizy’de en çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında Sefo’nun ‘Tutsak’, popüler gruplardan KÖFN’ün ‘Bi’tek ben anlarım’ ve Tarkan’ın ‘Yap bi güzellik’ şarkısı yer aldı.

Platformda Temmuz’da en çok aratılan isim, son zamanların popüler ve Türkçe rap müziğinin yeni nesil rapçilerinden Sefo oldu. Sefo aynı zamanda Temmuz ayında fizy’de en çok dinlenen sanatçı oldu. Platformda, Temmuz ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır ve Mersin şehirleri yer aldı.

Temmuz rap müziğin ayı oldu

Kullanıcılarına zengin şarkı türleriyle eğlenceli anlar yaşatan fizy’de Temmuz ayında en çok dinlenen tür yine rap müzik oldu. Rap müziği sırasıyla ‘pop’, ‘nostalji’, ‘arabesk’ ve ‘yöresel’ türler takip etti.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler ‘Yaz Coşkusu’, ‘Fizy Tatil’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler Yerli’ ve ‘Fizy Pop’ oldu.

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