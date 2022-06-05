Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte masadaki oran...

Asgari ücrete zam için tüm gözler Temmuz ayına çevrildi. Son açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 70'in üzeride olması nedeniyle maaşlarda zam beklentileri oluştu. Ocak 2022'de 4 bin 253 TL olan asgari ücete Temmuz ayında yeni bir zam yapılması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptğı açıklama asgari ücrete zam sinyali olarak yorumlanırken, milyonlarca kişi şimdi "Asgari ücret temmuzda artacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından asgari ücrete Temmuz zammı için 'enflasyon' hesabı ön plana çıktı. 6 aylık enflasyon rakamına göre asgari ücrete ek zam yapılması masada.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI OLACAK MI?

Yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti

Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama henüz gelmese de önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? KRİTİK ORAN MASADA...

Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz.

Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirildi.

BAKAN BİLGİN TEMMUZ ZAMMI İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.

Tüm bu açıklamalar net olarak asgari ücrete ikinci zam yapılacağı anlamına gelmese de yeşil ışık olarak algılandı.

Uzmanlar da asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. (haber3.com)