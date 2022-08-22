Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,43 ile birinci, Rusya yüzde 11,12 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,19 ile üçüncü sırada yer aldı.

2022 yılı Ocak - Temmuz döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 12,99 ile birinci, Rusya yüzde 9,54 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,86 ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçici verilere göre: 2022 yılı Temmuz ayında giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,82 artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 75,79 artış yaşandı