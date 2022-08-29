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Temmuz ayında Balıkesir’den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Ekonomi 29.08.2022, 11:14
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye’de Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 ithalat ise yüzde 41,4 arttı. Balıkesir’de de ihracat yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 52,5 artarak 43 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti.
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