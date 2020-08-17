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Temmuz ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Bu rakam Türkiye'de aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi 17.08.2020, 11:51
2004
Temmuz ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

Konut satış sayıları, Temmuz 2020

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 TEMMUZ AYINDA 130 BİN 721 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 98 BİN 636 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %39,1 oldu. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2020

KONUT SATIŞLARINDA 67 BİN 937 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve %15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 161 BİN 420 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

Satış durumuna göre konut satışı, Temmuz 2020

KONUT SATIŞLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 40.5 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,5 artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışı %313,9 artarak 397 bin 95, diğer satış türlerinde ise %10,8 azalarak 457 bin 31 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %8,4 artarak 265 bin 709 oldu. İkinci el konut satışları da %62,1 artarak 588 bin 417 olarak gerçekleşti.



YABANCILARA 2020 YILI TEMMUZ AYINDA 2 BİN 741 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Temmuz 2020

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Temmuz 2020

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