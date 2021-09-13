Temmuz 2021 döneminde AVM’lerin metrekare verimlilik endeksi yüzde 80,5 arttı

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Temmuz 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 80,5 oranında artarak 547 puana yükseldi.

Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.

Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.

Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.

Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.

Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.