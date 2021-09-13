Temmuz 2021 döneminde AVM’lerin metrekare verimlilik endeksi yüzde 80,5 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Temmuz 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 80,5 oranında artarak 547 puana yükseldi.
Temmuz 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 19,7 oranında artarak 547 puana yükselmiştir.
Temmuz 2021 dönemi ziyaret sayısı endeksinde, pandemi öncesi Şubat 2020’ye göre %13 daralma görülürken, metrekare verimlilik endeksinde %79 büyüme görülmektedir. Böylelikle pandemi döneminde ziyaretçilerin bir kısmının AVM’leri fonksiyonel olarak kullandığı görülmektedir. Bu doğrultuda Temmuz 2021 döneminde gerçek bir “alışverişçi” kitlesinin oluştuğunu söylemek mümkündür.
Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Temmuz 2021’de İstanbul’da 2.447 TL, Anadolu’da 1.844 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Temmuz 2021’de 2.085 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kategoriler Bazında Metrekare Verimlilik…
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 119,2, giyim kategorisinde yüzde 95,8, ayakkabı kategorisinde 90,2, diğer kategorisinde yüzde 64,3, hipermarket kategorisinde yüzde 60,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 41,0’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.
Temmuz 2021 dönemi, Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 36,0, ayakkabı kategorisinde yüzde 24,8, giyim kategorisinde 24,2, hipermarket kategorisinde yüzde 19,7, diğer kategorisinde yüzde 15,2 ve teknoloji kategorisinde yüzde 6,8’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.
(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)
Ziyaret Sayısı Endeksi
Temmuz 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 35,6’lık bir artışla 80 puana yükseldi.
Temmuz 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksinde bir önceki ay Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 31,1 oranında bir artış olduğu gözlemlendi.