Temizlik ve gıda ürünlerine olan talep yüzde 70 arttı

Toplum sağlığı için herkesin evde kaldığı ve sosyal izolasyonun bir sorumluluk olarak kabul edildiği bu dönemde tüketiciler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticaret sitelerine yöneldi. Vatandaşların temel gıda ürünlerini de evden çıkmadan alma ihtiyacı; Avansas’ın temizlik ve gıda kategorilerindeki ürünlerine olan talebi yüzde 70, bireysel sipariş veren müşteri sayısını ise yüzde 400 artırdı.

Sosyal izolasyon döneminde tüketicilerinin yeni taleplerine sessiz kalmayan Avansas, önemli ölçüde artan temel gıda ve temizlik ürünü talebini karşılamak için 3 farklı “Temel İhtiyaç Paketi” hazırladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle; toplum sağlığı için evde kalmanın bir sorumluluk olarak kabul edildiği bu dönemde, Türkiye’de de sosyal izolasyona riayet edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgının yayılımını en aza indirmek ve risk grubundaki kişileri tehlikeye atmamak için eve kapanan tüketiciler, tüm ihtiyaçlarını e-ticaret platformlarından karşılamaya başladı. Bu süreçte tüketicilerin beklentilerini en sağlıklı şekilde karşılayabilmek için satın alma davranışlarını gözlemlediklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Ülke genelinde sosyal izolasyon uygulayanların sayısının hızla artmasıyla, daha önce hiç ‘eve teslim’ sipariş vermeyen tüketicilerde bile ciddi bir talep artışı gözlemlendi” dedi.

Temizlik ve gıda kategorilerinde yüzde 70’in, bireysel sipariş veren müşteri sayısında ise yüzde 400’ün üzerinde artış yaşandı

E-ticarette yaşanan talep artışını değerlendiren Anak, “Sektöre dair daha kapsamlı ve somut bir projeksiyon önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak bize gelen sipariş detayına bakarak şimdiden temizlik ve gıda kategorilerinde yüzde 70’in, bireysel sipariş veren müşteri sayısında ise yüzde 400’ün üzerinde bir artıştan söz etmemiz mümkün. Bu artışı ise 1 iş gününde dağıtım yapabilmemize olanak sağlayan kendi lojistik filomuza bağlıyoruz” dedi.

Anak, Avansas olarak tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını en önemli öncelikleri kabul ettiklerini belirterek, “İçinde bulunduğumuz bu süreçte gerek firmaların gerekse bireysel tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Taleplerin oranları bize gösterdi ki, tüketicimiz bizden temel ihtiyaçlar konusunda da hizmet bekliyor. Biz de bu ihtiyaca sessiz kalmadık ve her bütçeye uygun ‘Temel İhtiyaç Paketleri’ hazırladık” bilgisini verdi.

“Yalnızca işyerinin değil, artık evinizin de alışveriş yeri”

Tüketicilerin yeni ihtiyaçları doğrultusunda gıda kategorisine; makarna, salça, yağ ve bakliyat gibi onlarca yeni ürünü de ekleyerek ürün gamını genişleten Avansas, bu dönemde “Avansas olarak yalnızca işyerinin değil, artık evinizin de alışveriş yeriyiz” yaklaşımını benimseyerek 3 farklı “Temel İhtiyaç Paketi” hazırladı. Gıda kategorisinde 150’den fazla yeni ürünü satışa sunduklarını belirten Anak, “Kendi dağıtım organizasyonuna sahip ve teslimat hızına güvenen bir e-ticaret platformu olarak, vatandaşlarımızın koronavirüs sürecindeki temizlik ve temel gıda ihtiyaçlarını en hızlı şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu “EvdeKal” döneminde, teslimat hızı ve teslimat kalitesi kuvvetli olan, kendi dağıtım organizasyonu bulunan e-ticaret şirketlerine taleplerin daha da artacağını düşündüğünü belirten Anak, “Avansas olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde kendi araçlarımız ve personelimiz ile 1 iş gününde; diğer bölgelere ise ertesi gün kargo çıkışı sağlayarak 1-3 iş gününde ücretsiz teslimatımız bulunuyor. Bu yoğun talebe yetişirken taahhütlerimizi, hizmet kalitemizi ve çalışan sağlığını koruyabilmek adına gerekli tüm yatırımları yaptık. Sağlık ve hijyen önlemlerimizi arttırdık, araç filomuzu genişlettik, altyapımızı güçlendirdik ve temel tüketim ürünlerindeki stok seviyemizi arttırdık. Kısacası Avansas olarak hizmet bekleyen tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek için işimizin başındayız” dedi